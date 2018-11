El director ejecutivo de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), Ricardo Rabbione, sostuvo que "habrá empresas que lo podrán pagar con mayor o menor comodidad y otras a las cuales le va a resultar muy difícil hacerlo", en referencia al bono de cinco mil pesos acordado por el Gobierno, la CGT y el sector empresario.

"La realidad de las empresas no es uniforme aún dentro de la industria", por lo que "no podemos emitir una opinión que englobe a todas las empresas porque seguramente hay las que lo van a poder pagar, no digo sin dificultad, pero que lo van a poder pagar y otras a las cuáles les va a ser muy difícil y en algunos casos imposibles", dijo a Télam.

Al llegar a este acuerdo por un bono de fin de año en el sector público y privado, la CGT desestimó un nuevo paro general antes que finalice el 2018.

Asimismo, sostuvo que estamos en "un año de una recesión muy importante con caída de ventas y la situación no es uniforme", al tiempo que aseguró que "hacerle recaer a la actividad privada un bono cuando están pensando cómo van a pagar el aguinaldo y viendo la situación que se vive es algo complejo".

"No sabemos en denitiva en qué va a terminar el acuerdo entre el Gobierno, la CGT y los empresarios", consideró Rabbione, e indicó que si "es que van a dar más cuotas, lo van a tomar a cuenta de futuras paritarias y también se hablan de aquellas empresas que acrediten que tienen problemas maniestos podrán hacer pagar una suma menor".