Luego de que la Asociación de Profesionales del Hospital Unzué (APHU) de 25 de Mayo reclamara por la exclusión del pago del último tramo del bono extraordinario que había sido otorgado por el intendente saliente, los concejales kirchneristas respondieron: “tiene que reclamarle al nuevo intendente Ramiro Egüen”.

“Los médicos y demás trabajadores del hospital cobraron tres de las cuatro cuotas correspondiente al bono del Día del Empleado Municipal, pagadas durante el año 2023 por Hernán Ralinqueo quien así lo dispuso mediante el decreto 764/2023”, indicaron los ediles del Frente de Todos (FdT) y de Unión por la Patria (UxP).

Según señalaron los profesionales en el comunicado emitido el pasado viernes, no recibieron el pago del último tramo del bono correspondiente a la suma de $160.000. "En el día de ayer (por el jueves) nos enteramos por medios de comunicación que él mismo iba a estar depositado para ser cobrado el viernes 29 del corriente”, sin embargo no fue así.

Y en esa línea relataron que luego de mantener una reunión con el Director Administrativo Mauricio García, quien les explicó: “Por medio de una ordenanza aprobada por mayoría el día 28/11/2023, se excluye del pago del bono a los profesionales de CMH”, dijeron.

“Es decir el gobierno saliente con la aprobación de sus concejales firmó para que una vez más nos dejaran afuera del cobro”. “Esperamos que este sistema perverso que tuvo el gobierno municipal anterior no se repita”, apuntaron desde la APHU.

Por su parte los concejales expresaron que “la Cicop debe reclamar al nuevo intendente Ramiro Egüen el cumplimiento del mencionado decreto para que los profesionales médicos y no médicos del Hospital terminen de percibir lo que por derecho les corresponde”.

“Cicop no puede negar que el bono se pagó a todos los trabajadores del hospital durante la gestión Ralinqueo y al momento de no percibirlo, en diciembre, debieron preguntarse por qué cobraron 3 cuotas y no la última, en vez de aceptar livianamente que estaban excluidos por ordenanza complementaria”, subrayaron.

Asimismo, indicaron que “los médicos y trabajadores deben percibir la cuarta cuota del bono municipal porque así lo determina el citado decreto y además porque ya han adquirido un derecho al percibir tres cuotas del mismo”.