El periodista Diego Bracatelli ironizó anoche al "felicitar" a Mauricio Macri luego de la batería de medidas anunciadas con el objetivo de reactivar el consumo y frenar la inflación. "Quiero felicitar al gobierno por las nuevas medidas que ha tomado, realmente. No puedo ser hipócrita, el Gobierno ha tomado medidas con las que estoy de acuerdo", señaló.

"Lo de hoy estuvo buenísimo, son medidas electoralistas: Acordaron precios cuidados con 60 productos de 16 empresas. Está perfecto. Todo esto ya era del kirchnerismo, solamente le cambiaron el nombre y le pusieron un poco de maquillaje. Pero está bárbaro, es una fórmula del kirchnerismo aplicada", expresó el panelista de Intratables.

Luego cuestionó los créditos del ANSES: "Está perfecto que los jubilados, los pensionados y los que tienen asignaciones puedan acceder a un créditos. Esto está perfecto, pero ya existían". Y advirtió: "No solamente está inviable la tasa, sino que la gente no tiene un mango. Te están ayudando a endeudarte y después no lo vas a poder devolver".

Por otra parte, Brancatelli sostuvo que "fiscalizar el cumplimiento del acuerdo, que también lo anunciaron, es otra de las medidas que ya había implementado el kirchnerismo". "Lo mismo con los no aumentos de luz, de gas y de transporte. Ya aumentó todo tanto, que te avisen que no haya más aumentos no te cambia nada", concluyó.