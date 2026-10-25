La jornada electoral en Brasil tuvo un giro de último momento este domingo: el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin ordenó extender hasta las 19 el horario de votación en todo el país, dos horas más de lo previsto inicialmente. La decisión respondió a una presentación del espacio de Luiz Inácio Lula da Silva, que denunció dificultades en el transporte público y advirtió que la reducción de colectivos podía impedir que parte de la población llegara a las urnas.

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Sin embargo, la aplicación de la medida generó complicaciones operativas. El Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de hacer cumplir la decisión, aclaró posteriormente que la extensión debía aplicarse a las mesas que todavía permanecían abiertas. Las que ya habían cerrado formalmente no debían reabrirse.

Además, el organismo interrumpió temporalmente la totalización y la difusión de los resultados para adecuar el procedimiento al nuevo horario. La pausa se produjo después de que comenzaran a publicarse los primeros datos del escrutinio, cuando se había procesado una pequeña parte de las urnas.

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El TSE aclaró cómo se aplica la extensión horaria

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, envió instrucciones a los tribunales regionales para que las secciones electorales que todavía estaban abiertas continuaran recibiendo votantes hasta las 19, hora de Brasilia y de Argentina.

La aclaración buscó ordenar la aplicación de la decisión de Zanin, que había dispuesto inicialmente la prórroga en todo el territorio brasileño. Debido a que la resolución llegó cuando algunas mesas ya habían cerrado, no todos los establecimientos pudieron aplicar la extensión de la misma manera.

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El TSE también suspendió temporalmente la difusión de los resultados del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro. La medida afectó el cronograma previsto para conocer las tendencias de la elección, mientras las autoridades electorales definían cómo continuar con la totalización de los votos.

Lula denunció que retiraron colectivos para impedir que la gente vote

Después de emitir su voto, Lula apuntó contra intendentes y empresarios a los que acusó de obstaculizar el traslado de electores mediante la reducción de los servicios de transporte público.

El mandatario calificó la situación como una maniobra inaceptable y advirtió que no permitiría que se impidiera a los ciudadanos ejercer su derecho democrático. También pidió a quienes encontraran dificultades para llegar a las urnas que no desistieran de votar.

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Entre los lugares señalados estuvieron San Pablo y distintas localidades de Bahía, aunque también hubo reportes de inconvenientes en otras ciudades brasileñas. Según las denuncias de la campaña oficialista, en San Pablo circulaba alrededor del 60% de la flota prevista, mientras que en Salvador las inspecciones judiciales detectaron una reducción superior al 50% de los colectivos.

Lula sostuvo que detrás de los problemas había responsabilidades políticas y empresariales. En sus declaraciones a la prensa, afirmó que después de las elecciones pediría la detención de intendentes por presuntos delitos electorales.

"No vamos a permitir que haya robos, que haya delincuentes, que haya un alcalde sin escrúpulos o un alcalde delincuente", advirtió el presidente, según reprodujeron medios brasileños. Sus acusaciones se produjeron mientras su espacio reclamaba una ampliación del horario de votación para las localidades afectadas.

Ordenaron detener al secretario de Movilidad de Salvador, pero está en París

Uno de los episodios más relevantes de la jornada se produjo en Salvador de Bahía, donde la Justicia Electoral ordenó la detención en flagrancia del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, por la reducción de la flota de colectivos durante las elecciones.

La medida fue dispuesta por el presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía (TRE-BA), el juez Maurício Kertzman Szporer, luego de una presentación de la coalición que respalda a Lula. La resolución ordenó además restablecer de inmediato el 100% de la flota y mantener el servicio gratuito durante el tiempo necesario para garantizar el traslado de los votantes.

Según las actuaciones judiciales, las inspecciones encontraron numerosos colectivos estacionados en las terminales. En una de las verificaciones se constató que la cantidad de vehículos en circulación era inferior a la de un día hábil, pese a las disposiciones que exigían garantizar el servicio durante la jornada electoral.

Sin embargo, Souza no pudo ser detenido porque se encuentra en París, Francia, junto a la viceintendenta Ana Paula Matos, en el marco de una misión oficial. La situación fue reportada por medios brasileños durante la tarde del domingo.

La campaña de Lula había denunciado que más de la mitad de la flota de colectivos de Salvador estaba fuera de circulación. La Justicia ordenó que los vehículos volvieran a las calles y estableció una multa de un millón de reales por hora ante un eventual incumplimiento de la medida.

La Municipalidad de Salvador, por su parte, sostuvo que algunos colectivos habían quedado retenidos para retirar adhesivos del PT considerados propaganda electoral irregular. Desde la Secretaría de Movilidad afirmaron que habían dispuesto la liberación de los vehículos y que el servicio comenzaba a normalizarse.

El caso quedó bajo intervención de las autoridades electorales, mientras Lula utilizaba el episodio para reforzar sus cuestionamientos por las dificultades para trasladar votantes.

Flávio Bolsonaro también pidió extender la votación

El reclamo para ampliar el horario no provino únicamente del oficialismo. El espacio de Flávio Bolsonaro también solicitó una prórroga ante las complicaciones provocadas por las fuertes lluvias y los anegamientos en distintas regiones, pero sólo en los estados en los que afectó el fenómeno climático.

La presentación opositora apuntó a las dificultades que las condiciones meteorológicas generaban para llegar a los centros electorales. Entre las zonas mencionadas en los reportes estuvieron Minas Gerais y Rio Grande do Sul, además de municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina