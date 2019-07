En épocas de elecciones, todas las maniobras parecen ser válidas para los candidatos quienes recorren los medios de comunicación disparando a diestra y siniestra contra sus contrincantes, sin reparar muchas veces si esas afirmaciones son verdaderas o falsas. En esta oportunidad, el Intendente de Chivilcoy y precandidato a retener su cargo por Consenso Federal, Guillermo Britos, explotó contra un funcionario de Mauricio Macri quien "mintió" en una radio local cuando le consultaron por la falta de obras de viviendas en el distrito.

Se trata del Director Nacional de Vivienda Social en la Secretaría de Vivienda, Ramiro Masjuan, quien salió hablando en una radio de Chivilcoy en horario central asegurando que el Plan Federal de Viviendas no se completó en la ciudad porque "el municipio no hizo las gestiones necesarias y tampoco completó los expendientes". Esto hizo estallar de bronca al jefe comunal, quien de inmediato le respondió al funcionario que responde al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y al viceministro de esa cartera, Sebastian García De Luca.

Un funcionario nacional mintiendo descaradamente en radio. Por suerte en esas reuniones hubo varias personas, una de las cuales (militante PRO) posiblemente pueda contar la verdad. Se van a sorprender. No tienen cara. Gracias a Dios la gente sabe la verdad. Vergüenza ajena. — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) July 24, 2019

"Un funcionario nacional mintiendo descaradamente en radio. Por suerte en esas reuniones hubo varias personas, una de las cuales (militante PRO) posiblemente pueda contar la verdad. Se van a sorprender. No tienen cara. Gracias a Dios la gente sabe la verdad. Vergüenza ajena", disparó Britos a través de su cuenta de Twitter luego de escuchar las declaraciones de Masjuan en radio.

Más tarde, el Intendente apuntó contra garcía De Luca y dijo: "Afortunadamente a su 'jefecito', al que le obliga a mentir por radio, le queda poco tiempo en el gobierno y luego podremos avanzar con esta y todas las obras nacionales que necesita Chivilcoy". En esa línea, también fustigó al titular de la cartera: "Lamento que el ministro Frigerio se haya olvidado del federalismo que tanto pregonó".

El jefe comunal también remarcó las diferencias entre las gestión "mentirosa" de Macri en Nación y la de Vidal en Provincia. "Señor Ramiro Masjuan. Debería preguntarse por qué con la Provincia pudimos hacer 207 cuadras de asfalto, 79 cuadras de cloacas, dos caminos a localidades rurales de más de 20 km cada uno y ustedes no pusieron un ladrillo en Chivilcoy. En realidad usted ya lo sabe. Diga la verdad".

Consultado por LaNoticia1.com, Britos detalló que "hubo diez actos del PRO donde anunciaronn cuándo se iban a reiniciar las obras paralizadas por el kirchnerismo, siempre encabezados con funcionaros nacionales o con concejales de Cambiemos". "Por supuesto las obras nunca se iniciaron y ante el planteo de los ediles de Unidad Ciudadana, Masjuan para sacarlo a García De Luca del problema que es el gran responsable de que las obras no se hicieron, ahora anda diciendo que todo es por culpa del municipio. Es un canalla", disparó.

"En Chivilcoy tuvimos un allanamiento dispuesto por el Juez Claudio Bonadío que se llevó todos los expedientes del Plan Federal de Viviendas de 2012 y 2013 de la época del kirchnerismo. Y además de eso doy fe de la firme voluntad del funcionario García De Luca de no tenrminar ninguna vivienda en este distrito", detalló el alcalde local. "Hay un ex secretario de García De Luca que conoce toda la verdad, a él le mintieron siempre y sabe que había una firme decisión de su jefe de no avanzar en ninguna obra en Chivilcoy", agregó el Intendente.

"LAS OBRAS SE FUERON PATEANDO Y CAJONEANDO"

LaNoticia1.com logró contactarse con el ex asesor de García De Luca mencionado por Britos, quien precisó que militó en su espacio político "desde 2013 hasta 2015" pero que no tuvo "ningún tipo de cargo". El empresario de desarrollos inmobiliarios aseguró que estuvo presente en las reuniones entre el Gobierno municipal y los funcionarios de Nación en las que intentaron avanzar con el Plan Federal de Viviendas y reveló un dato curioso: Desde el Gobierno de Macri "cajoneaban" las obras que eran presentadas por gestiones que tenían otro color político.

"Es cierto que hubo errores en la forma de presentar los expedientes, pero una gestión nueva puede pecar de ignorante en el tema y tampoco tiene la obligación de saber como es la forma correcta de hacerlo, para eso está el ministerio. Pero los funcionarios públicos de la Nación nunca quisieron explicarle a las autoridades que asumieron en la nueva gestión como se debe presentar el proyecto. A los municipios no se los guiaba como se tenían que guiar y yo propuse asesorarlos pero no me dejaron", comentó el ex asesor de García De Luca en declaraciones a este portal.

"De esta manera, mientras el Ministerio no explicaba la forma correcta de presentar los expedientes, las obras se fueron pateando y cajoneando", precisó esta persona, quien recordó ofrecer ayuda para asesoramiento pero no se lo permitieron. "¿Qué mejor que enseñar a otra gestión como se presenta una carpeta, ganarte los laureles y llevarte el rédito político? También entiendo que no quieran ayudar por ser de otro color político, pero no por eso hay que hundirlos ¿Acaso nosotros no éramos el cambio?", se preguntó el exmilitante de Cambiemos.

No obstante, el ex asesor del macrismo aclaró: "Yo militaba en ese espacio y por más de lo que puedan decir, nunca fui por un cargo político, eso lo tenía re contra claro". Siguiendo esa línea, reveló que cuando comenzó a advertir las irregularidades en los procedimientos, prefirió alejarse de ese espacio. "Soy consciente de que cuando se empezaron a hacer las cosas mal, me abrí, porque eso que estaba viviendo no es a lo que yo apuntaba dentro de la política", concluyó.