La misa con sindicalistas y políticos, entre ellos intendentes y legisladores peronistas, continua generando repercusiones y desde Cambiemos opinó el senador Esteban Bullrich quien manifestó su disconformidad con lo ocurrido.

"No me cayó bien. Hay que ser conscientes de los gestos que uno hace. No me pareció un gesto que ayude a buscar lo que la mayoría de la Iglesia quiere que es llegar a una paz social", aseguró el legislador por la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, en declaraciones a La Red, negó que el papa Francisco haya influido con lo que pasó el sábado, como dijo el arzobispo de Luján.

"Había gente que podía ir y otra que no. Esto estuvo seleccionado por los organizadores, que actúan con independencia de acción y de criterios. La basílica de Luján es para todos los argentinos. Estamos en un momento de mucha sensibilidad y hay que ser muy conscientes de eso.Todos los sectores tenemos que serlo, porque los dirigentes tenemos más responsabilidad que el ciudadano común. La división y la protección de corruptos no va en ese camino", señaló.