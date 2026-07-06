Cuando se cumplen doce días de los terremotos que sacudieron a Venezuela, el último balance ofrecido por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, destaca que el número de muertos se ha elevado a los 3.535, mientras que los heridos se elevaron a 16.740, sin datos de desaparecidos.

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Tras días de intensa labor en las zonas afectadas por los sismos trágicos, los bomberos Gastón De la Fuente, del cuartel de Coronel Vidal, y Emanuel Albarracín Tauz, del Cuartel de Santa Clara del Mar, regresaron al país y ya se encuentran en Mar Chiquita donde fueron recibidos con una cálida bienvenida.

Albarracín Tauz habló en “Tarde para Armar”, de Radio LU9, tras regresar de la misión humanitaria en Venezuela junto a la Brigada PUMA USAR-ARG13. Durante 10 días participaron del operativo, con 7 jornadas de trabajo en el terreno, recorriendo zonas afectadas como La Guaira, Mauco y Playa Grande.

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Explicó que la brigada trabaja bajo los protocolos internacionales de INSARAG, regulados por las Naciones Unidas, que coordinan la búsqueda, clasificación y rescate en escenarios de desastres. “Nos encontramos con familiares que nos decían: ‘Acá puede estar mi mamá, acá puede estar mi hermano’. Ahí empezamos a trabajar y también a acompañarlos en ese momento tan difícil”, relató.

Además, destacó que el entrenamiento es permanente y que, antes de cada despliegue, analizan imágenes y videos del lugar para prepararse frente a las condiciones del terreno.

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En Coronel Vidal, el momento más conmovedor se vivió con el regreso de Gastón De la Fuente. Allí, fue recibido por sus camaradas con el tradicional pasillo de honor, un gesto de respeto y camaradería que precedió al encuentro más esperado; un sentido y cerrado abrazo con sus padres, quienes lo aguardaban con la tranquilidad de tenerlo de regreso.

Más allá de la alegría del reencuentro con sus familias y compañeros, la misión dejó un sello de excelencia. Al cierre del operativo, la delegación argentina recibió una distinción oficial por parte de las autoridades venezolanas, destacando no solo la capacidad técnica, sino el compromiso y la entrega desinteresada de los rescatistas durante los días de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos, según informó el portal local 02265.com.ar