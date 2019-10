FLORENCIO RANDAZZO:

El hombre nacido en Chivilcoy comenzó su militancia en la Juventud Peronista local. Ocupó diferentes cargos en la Provincia de Buenos Aires hasta que fue Concejal de Chivilcoy llegando a ocupar la presidencia del HCD siendo muy joven. Exdiputado provincial y exvicepresidente del bloque del PJ, en el 2007 renunció a su banca, como diputado nacional, para aceptar el ofrecimiento de la presidenta Cristina Kichner, para ocupar la cartera del Ministerio del Interior. Luego de la tregedia de Once, que dejó 51 muertos, también se hizo cargo del Ministerio de Transporte. En 2015 aspiró a ser el candidato a presidente del FPV, pero luego de que Cristina decidió elegir como postulante a Daniel Scioli, enfureció. Primero rechazó ser candidato a Gobernador y luego se alejó definitavente del espacio. En las legislativas de 2017 fue candidato a senador nacional por Cumplir, dentro del PJ, pero alejado de Cristina. Sin embargo, tras alcanzar apenas el 5% de los votos decidió alejarse de la política. Ahora, con el resurgir del kirchnerismo, Randazzo se sumó el último viernes a la campaña del Frente de Todos acompañando a Alberto Fernández por la Cuarta Sección. En las últimas hora, Randazzo aseguró que le "genera un montón de contradicciones" sumarse al Frente de Todos, "porque había tomado, de alguna manera, distancia". Sin embargo, reconoció: "El equivocado era yo".

SERGIO MASSA:

El dirigente oriundo de San Martín fue nombrado Director de la ANSES por el Presidente interino Eduardo Duhalde, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. En 2005, fue electo Diputado nacional, pero renunció a su banca para seguir al frente de ANSES a pedido del entonces Presidente Néstor Kirchner. En 2007 obtuvo la Intendencia de Tigre con el 42% de los votos. Fue ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner desde 2008 hasta 2009. En 2011 arrasó en Tigre con el 73,1% del total de los votos. En las elecciones primarias de 2013 abandonó al oficialismo y formó junto a otros intendentes el Frente Renovador con el que se presentó como candidato a Diputado Nacional, ingresando a la Cámara de Diputados de la Nación en diciembre de 2013. En las elecciones de 2015 fue víctima de la "ancha avenida del medio" y le cedió espacio a Mauricio Macri, quien se instaló definitivamente como el candidato opositor al kirchnerismo y ganó las elecciones presidenciales. Luego de acompañar al presidente al Foro Económico de Davos y recibir elogios por parte del PRO, Massa tomó distancia y en 2017 volvió a ser candidato a diputado nacional por el frente 1País. Pese a que en 2013 había asegurado en el programa La Cornisa que "nunca más" iba a compartir un espacio con el kirchnerismo, este año se sumó al Frente de Todos junto a Alberto Fernández y Ctristina Kirchner.

HERNÁN BERTELLYS:

Nacido en Azul, Bertellys trabajó de Periodista en radio, Conductor de Televisión y cantante. Militó en el Partido Justicialista y fue Secretario General de Peronistas sin Fronteras de Azul. Fue Concejal por el Frente para la Victoria. A partir del 10 de diciembre de 2015 se desempeña como Jefe Comunal al ganar las elecciones por un 34,22 % de los sufragios representando al kirchnerismo. Sucedió a Inza, a quien le ganó en las PASO y en las generales le ganó a Ramiro Ortiz Massey, de Cambiemos. Pese a su procedencia peronista y ante el desenfrenado crecimiento de la imagen de María Eugenia Vidal en la Provincia, durante el 2016 Bertellys fue manifestando un alejamiento de aquella fuerza y finalmente el 5 de julio de ese año formalizó su anunciado pase a Cambiemos. El anuncio se hizo cuando la gobernadora llegó al distrito para anunciar una serie de obras que el municipio iniciaría en conjunto con la Provincia y la Nación. En conferencia de prensa la mandataria dijo que "el equipo se agranda": "Se suma el Intendente, a quien quiero agradecer su voto confianza y que ahora Cambiemos en Azul sea un poco más grande y estemos todos más incluidos". El dato más sugestivo vino después, cuando Vidal sinceró la existencia de un nuevo peronismo, el peronismo PRO. "No va ser el primer peronista que se sume a Cambiemos, lo recibimos con los brazos abiertos" enfatizó aquel día.

GABRIEL KATOPODIS:

El jefe comunal nació en San Martín. Entre 2003 y 2006 se desempeñó como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alicia Kirchner como Gerente General del Fondo de Capital Social (FONCAP). A partir del año 2007 desempeñó tareas como subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y ejerció la docencia en la UBA en la carrera de Ciencias Políticas. En 2011 se postuló como intendente y contra todos los pronósticos logró imponerse por cuatro puntos de diferencia frente al candidato oficialista Daniel Ivoskus, hijo del histórico Ricardo Ivoskus que ocupó ese cargo en el período 1989 - 1993 y luego ininterrumpidamente entre 1999 y 2011. En 2013 dejó el espacio político de Cristina Kirchner y funda junto a Sergio Massa el Frente Renovador que en las elecciones legislativas del 27 de octubre se impuso ampliamente en el distrito de San Martín con el 51,73%. En el 2015, con un Massa que llegó debilitado a las elecciones, decidió separarse del exintendente de Tigre y resolvió regresar al FPV para ser candidato a Intendente y ganar las elecciones con el 39,81 por ciento de los sufragios. En octubre de 2015 el alcalde sufrió varios escraches en la vía pública y en las redes. En ese sentido, hasta le hackearon la biografía de Wikipedia y pusieron fotos de panqueques en alusión a su paso del massismo al FPV.

JOSÉ OTTAVIS:

El ex líder de La Cámpora y Licenciado en Ciencias Políticas nació en San Isidro. Actualmente es Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Además se desempeñó como Consejero Nacional del Partido Justicialista y Secretario de la JP bonaerense. Fue un hombre cercano al exvicepresidente Amado Boudou, actualmente preso por la causa Ciccone. Icupó el rol de Presidente del Fondo de Capital Social (Foncap), que dependía del Ministerio de Economía. Luego de mostrarse como uno de los más fervorosos seguidores de la expresidenta de Cristina Kirchner, en 2015 se convirtió Diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria representando la Primer Sección Electoral. A partir de allí, Ottavis se fue alejando del kirchnerismo y protagonizó varios escándalos mediáticos. En 2018 reapareció en televisión y en varias entrevistas se despegó de La Cámpora y dijo que "Cristina es el pasado". En abril de este 2019 volvió a apuntar contra el kirchnerismo y dijo que "Cristina cometió errores" al tiempo que sostuvo que "hoy lo voto a Sergio Massa". Sin embargo, luego de que la expresidenta sumó al líder del Frente Renovador al Frente de Todos, Ottavis parece que de a poco comienza a aflojar. Así lo dio a entender este fin de semana al participar en la tradicional peregrinación a Luján, donde expresó: "Agradezco a la Virgen estar sanado de la adicción a las drogas y permitirme volver a militar, volver a transformar la realidad junto a todo nuestro pueblo".

MARCELA "LA TIGRESA" ACUÑA

La boxeadora y exconcejal de Tres de Febrero en 2014 fue noticia por abandonar el Frente Para la Victoria y sumarse al Frente Renovador en el distrito que por aquel entonces conducía el Intendente Hugo Curto. Acuña llegó al Concejo Deliberante en 2013 a través de la lista que impulsó el alcalde kirchnerista Hugo Curto pero en 2014 oficializó su pase al FR mediante una conferencia de prensa, donde se mostró con el Diputado Nacional Darío Giustozzi y el Intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Durante la campaña previa a las elecciones de 2013 había sostenido que llegaba para "defender el modelo de país" que encabeza Cristina Fernández. Sin embargo, luego de que el líder del Frente Renovador arrasó en las legislativas de 2013, cambió de parecer. "Decidimos acompañar a Sergio Massa, un dirigente joven con gran experiencia de gestión con su paso por la Anses, la Jefatura de Gabinete y la intendencia de Tigre", sostuvo la múltiple campeona de boxeo. Y justificó su decisión de sumarse al massismo, afirmando que "en Tres de Febrero hace falta renovación" y que el Jefe Comunal local "ya no puede afrontar las nuevas demandas de la comunidad". Sin embargo el amor duró poco: En 2015 la edil y deportista abandonó el Frente Renovador para regresar al oficialismo. La dirigente argumentó su decisión luego de expresar que Sergio Massa "bajó la orden de apoyar al candidato del PRO" en su distrito. En aquella oportunidad, sostuvo que su regreso al kirchnerismo le permitiría "trabajar muy duramente para que Daniel Scioli sea el próximo Presidente y en primera vuelta".

ALEJANDRO "TOPO" RODRÍGUEZ

Nació en Tandil. Es licenciado en Ciencias Políticas egresado de la Universidad del Salvador y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Fue Subsecretario de Gobierno cuando el ministro era Eduardo Camaño. Ocupó la Secretaría de Coordinación del Ente Único Regulador de los Serv. Públicos y fue asesor del presidente del Banco Provincia. ExSubsecretario de Coordinación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete de la provincia, el tandilense fue desarrollando vínculos con la Mesa de Emergencia Agropecuaria, la Fecope, la Sociedad Rural, con ruralistas de la Cuenca Lechera y con la Federación Agraria, lo que le permitió en diciembre de 2013 asumir como Ministro de Asuntos Agrarios en reemplazo de su antecesor, Gustavo Arrieta, que renunciara al cargo. Desde el 2015 y a partir del cambio de Gobierno, el exministro de Daniel Scioli fue designado como jefe de Gabinete de La Matanza, municipio donde encontró cobijo gracias a la Intendenta y precandidata a gobernadora, Verónica Magario. Sin embargo, en abril de este 2019 el "Topo" cavó un hoyo, dejó el FPV y se sumó al equipo de Consenso Federal de Roberto Lavagna en la Provincia. "Conozco a Lavagna hace ya mucho tiempo. Doce años atrás lo acompañé siendo uno de los coordinadores de su campaña presidencial y siempre le dije que si en el futuro él asumía un desafío similar yo lo volvería a acompañar", dijo Rodríguez al justificar su decisión.

NICOLÁS SOTO:

En octubre de este año el concejal de Morón rompió con el bloque de Cambiemos en el mismo momento en que el peronismo amenaza con recuperar un distrito clave en el Conurbano. Para colmo, el intendente Ramiro tagliaferro quedó en el medio de acusaciones que van desde "malversación de fondos" hasta clientelismo político. En ese contexto, el edil renunció al espacio que está a manos del jefe comunal macrista y puso en crisis el poderío de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante. Lo hizo mediante una carta en la que expresó detalladamente los motivos de su renuncia. En el escrito que presentó hacia la presidenta del Concejo Deliberante, Analía Zapulla, Canario Soto justificó su huida del bloque oficialista por diversos motivos que apuntan contra el intendente y el mal manejo de los recursos públicos. De fondo, claro, parecería haber un distanciamiento estrictamente político.

MARTÍN JOFRE:

El concejal de Tres de Febrero es protagonista de un insólito caso: Apoya al candidato a presidente del Frente Todos y al Intendente de Juntos por el Cambio. Jofre, que es preside el bloque del Frente Renovar y se define como peronista, anunció que para octubre apoyará a Diego Valenzuela para la reelección en el municipio y a Alberto Fernandez, para la Nación. "Como saben, el año pasado había tomado la determinación de no participar de estas elecciones, entendiendo que no había que dividir al peronismo porque había que terminar con el desastre económico que causó este gobierno nacional. Pero no pensé que la intendencia de Diego Valenzuela podía estar en riesgo, pero claramente este desastre lo arrastró en la elección PASO", declaró Jofre. "Nosotros vamos a acompañar al peronismo. Hablo por mí en particular, no por mis compañeros, voy a acompañar a Alberto Fernández y en el distrito a Diego Valenzuela", dijo el edil. Jofre argumentó que su decisión de apoyar a Valenzuela tiene que ver con su oposición al ex Intendente peronista Hugo Curto vinculado al candidato del Frente de Todos, Juan Debandi. "Desde antes del 2011 tomé la decisión de enfrentar al gobierno de Hugo Curto en su momento, para que haya un cambio en Tres de Febrero, porque los últimos años realmente fueron desastrosos", concluyó.

MÓNICA MEDINA:

La concejala de Ituzaingó renunció en julio de este año al Bloque de Cambiemos, que acompañaba la candidatura a Intendente de Gastón Di Castelnuovo, y lanzó críticas hacia ese espacio político. En ese sentido, la edil formó un bloque individual denominado "Más Unidos por Ituzaingó". "Me he encontrado con un discurso que tenía que salir a compartir con la gente que debía 'no aflojar', 'no bajar los brazos', de pedir un 'último esfuerzo' y la verdad es que no se lo puedo pedir más a la gente. No me siento representada por Juntos por el Cambio”, dijo la concejala sobre las motivaciones de su decisión. Monica Medina era concejal por el bloque que presenta a Di Castelnuovo como candidato a Intedente de “Juntos por el Cambio”. Por el lado del Frente de Todos, el actual mandatario municipal Alberto Decalzo, busca la reelección. La dirigente política explicó que hace "un par de meses" tomó la decisión y que "no perjudico en nada" al espacio del cual formaba parte. Para octubre anunció su apoyo a Diego Valenzuela para la reelección en el municipio y a Alberto Fernandez, candidato del Frente de Todos, para presidente. "Soy una vecina que vive en el municipio hace 36 años, que camina los barrios, que compro en los locales de Ituazaingó, que estoy cerca del vecino y la verdad es que todos vemos que la realidad es una sola. Lo que nos cuesta llevar todos los días nuestro empleo, nuestros gastos y no puedo dejar de ponerme en el lugar del vecino", cerró.