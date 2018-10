"Mi beba nació prematura, me quisieron decir que era una patología, que el miembro masculino se le desarrolló estando afuera. Yo no puedo entender que tan rápido haya pasado de ser nena a ser un varón. El partero no se puede equivocar nunca, es la primera persona en ver qué sexo tiene la criatura", dijo Daniel Ledo Randall, padre de la beba.

Como anticipó La Noticia 1 apenas estalló el escándalo, el propio hospital anotó al bebé como niña y luego de dos días en neonatología, cuando la madre fue a verla, se encontró con un varón.

Los padres se acercaron al centro de salud acompañados por una abogada, intentando obtener una respuesta más clara y específica, pero denunciaron les "cerraron todas las puertas, no nos atendieron".

La familia aguarda por el resultados de un estudio de ADN que se le realizó al bebé, por orden de un fiscal.