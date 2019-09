Una mujer fue sorprendida cuando se disponía a consumir unos tomates secos marca Carrefour. El contenido tenía “pedazos de vidrio” y “esquirlas” que lesionaron a la señora. Por ese motivo efectuó la denuncia en el área de atención al cliente y en Defensa al Consumidor.

“El recipiente de vidrio en el que viene nunca se me cayó al piso ni nada. Está en perfectas condiciones, aun así cuando anoche voy a comer de esos tomates me encuentro con que adentro contenía vidrio” relató Verónica, la damnificada a campananoticias.

“Y no solo varios pedazos grandes, sino también esquirlas de vidrio, las cuales me hicieron algunos cortés en la lengua. Por suerte no llegue a tragar ninguno de estos pedazos porque escupí todo antes de eso, pero el mal momento pasó”, continuó con su trágico relato.

La consumidora aclaró que luego de presentarse en Carrefour para quejarse, desde el establecimiento, se comunicaron con ella “preocupados por la situación”. De todas formas, la mujer, continuó con su reclamo en Defensa al Consumidor.