El epicentro de los entrenamientos es el Centro de Entrenamiento Técnico (CET) de Metrogas, ubicado en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. Se trata de un predio con características únicas en el país, diseñado específicamente como una ciudad simulada para recrear diversos escenarios de riesgo bajo condiciones estrictas de seguridad. En este espacio, la principal distribuidora de gas de Argentina lleva adelante jornadas de formación técnica tanto para su personal interno como para colaboradores de las fuerzas de emergencia, se informó oficialmente.

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El programa desarrollado por la compañía combina módulos teóricos con intensas jornadas de práctica en escenarios reales controlados. Los contenidos abarcan desde aspectos generales de la industria del gas y la identificación de combustibles hasta la lucha contra incendios y sistemas de evacuación de gases.

Mediante simuladores de alta complejidad, los bomberos voluntarios adquieren herramientas de intervención directa frente a escapes con y sin presencia de fuego. Las prácticas en el CET permiten recrear de manera segura incidentes complejos como fuegos de trinchera, jet fire (fuegos en chorro) y escapes laterales, capacitando a los rescatistas con recursos concretos para la toma de decisiones en momentos críticos.

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El acuerdo fue rubricado por el CEO de Metrogas, Sebastián Mazzucchelli, y el presidente de la Fundación Bomberos de Argentina, Antonio Sette. “La preparación y el entrenamiento son fundamentales para una respuesta más eficiente ante una emergencia. El trabajo articulado con quienes tienen la responsabilidad de intervenir en primera instancia nos permite la anticipación a situaciones críticas, el intercambio de conocimientos y la mejora en nuestra capacidad de respuesta”, resaltó Mazzucchelli tras el acto de firma.

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