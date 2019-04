La diputada Elisa Carrió llegó a Córdoba para respaldar la candidatura a gobernador de Mario Negri pero su visita quedó manchada por un nuevo exabrupto. Luego de que ayer asociara al ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti con el narcotráfico, la líder de la Coalición Cívica apuntó contra el ex gobernador José Manuel De la Sota, que falleció el año pasado: "Gracias a dios murió De la Sota".

Todo el arco político salió a cuestionarla duramente. Además, en las redes se multiplicaron las críticas a la legisladora.

En este marco, Carrió trató de aclarar vía Twitter: "Las palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual". Y agregó: "En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".