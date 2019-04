Elisa Carrió se refirió en un spot difundido en las redes sociales donde reconoce el momento de dificultad económica del país y pidió "no volver al faraón" en alusión al pasado y a la celebración judía del Pésaj que rememora la liberación del pueblo hebreo de Egipto.

"Nosotros construimos entre todos un milagro que es salir de un gobierno autoritario, que iba a ser Venezuela, por vía de elecciones y pacíficamente", dijo y admitió "estamos pasando el más momento dificil de esta historia de salida porque cuando sale a la libertad, es un trabajo".

Y agregó: "Soy consciente que estamos pagando enomres costos por todo lo que nos robaron. No hay otra salida, no vuelvan al faraón, no crean que el pasado fue el mejor porque el pasado fue la esclavitud y la mentira".

"Estoy segura que en octubre vamos a esta mejor no del todo bien porque cuando se robó por dos generaciones falta una generación para reconstruir la Nación. Hemos dejado la vida por esto. Yo no tengo ningún interes personal pero voy a estar con ustedes toda la vida en la lucha contra la corrupción para que no nos roben más. Aunque no nos gusten muchas cosas tenemos que hacer la fuerza necesaria para parir una gran nación", remató.