"Gracias a Dios murió De la Sota porque ahí si sabían lo que era una denunciadora", fueron las palabras con las que la diputada Elisa Carrió se refirió al fallecido exgobernador cordobés José Manuel De La Sota.

Todo en el marco de la campaña electoral provincial en Córdoba donde Carrió apoya al radical de Cambiemos, Mario Negri. Tras ello la hija del exdirigente peronista, la periodista Candelaria De La Sota, le pidió que se disculpara y que hasta el presidente Mauricio Macri interceda.

"Presidente Mauricio Macri espero que le pida a su socia política Elisa Carrió que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos", publicó en su Twitter la hija.

Ante el revuelo que generó su comentario, Carrió aclaró sus dichos y pidió disculpas: "La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas.

En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".

