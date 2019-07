En la provincia de Buenos Aires 538.551 jóvenes de entre 16 y 18 años votarán por primera vez, cifra que representa el 4,3% del electorado bonaerense de 12.515.631 de ciudadanos nativos y nacionalizados.

Al padrón electoral bonaerense, además, hay que agregarle aproximadamente 700 mil electores extranjeros, habilitados para votar categorías provinciales y municipales desde los 18 años.

En 2017, cuando se realizaron elecciones parlamentarias, la participación de este segmento en la Provincia fue del 56%.

Este año, por ejemplo, los jóvenes que podrán votar por sección:

189.866 en la Primera Sección (4,3% del padrón)

22.985 en la Segunda (3,8%)

202.696 en la Tercera (4,6%)

19.476 en la Cuarta (3,8%)

46.461 en la Quinta (3,9%)

23.798 en la Sexta (3,8%)

10.623 en la Séptima (3,9%)

22.646 en la Octava (4,1%).

"Es importante que los jóvenes a partir de 16 años hagan valer su derecho de elegir a sus representantes consagrado en la legislación electoral. Desde el Estado Provincial impulsamos iniciativas de formación ciudadana para que el ejercicio de ese derecho se de en un marco amplio, plural y democrático para que los jóvenes decidan con autonomía”, dijo Manuel Terrádez, subsecretario de Asuntos Parlamentarios y Electorales bonaerense.

Por otro lado, la izquierda reclama que aun hay 140.000 jóvenes que están en condiciones de votar en el país y no figuran en el padrón. Presentaron un pedido de informes a la Agencia de Acceso a la Información Pública.

"No es casualidad que primero hayan dejado a casi 400.000 jóvenes sin posibilidades de votar y ahora sigan quedando 140.000 sin aparecer en el padrón. Encima pretenden echarles la culpa a ellos por no haber renovado el DNI. Es responsabilidad del Gobierno empadronar a los electores, no de los jóvenes", aseguró el precandidato a presidente del FIT, Nicolás del Caño.