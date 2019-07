El precandidato a gobernador del Frente Despertar, Guillermo Castello, manifestó su confianza en que la Junta Electoral de la Provincia oficialice no solo su candidatura, "sino también la de cientos de candidatos que en tiempo y forma han inscripto sus candidaturas para competir democráticamente en nuestra provincia."

Es luego de la salida del partido UNIR del frente que lleva a José Luis Espert como precandidato a presidente lo que le ocasionó problemas para inscribirse en la Justicia electoral y lo obligó a buscar un nuevo sello partidario.

El también diputado provincial, ahora exCoalición Cívica, ahondó en las razones por las que dejó el espacio oficialista. Asegeura que "las profundas reformas estructurales necesarias para salir de una decadencia que lleva más de 70 años" quedó "pendiente", entre ellas, la reforma política y electoral y el "curro de los derechos humanos".

"La tibieza e impotencia de Cambiemos decepcionaron a muchos electores que esperaban un cambio más rápido y profundo y termina su ciclo con no pocas cuentas pendientes.

En la convicción de haber sido elegido para impulsar el cambio que exigía la ciudadanía, creo haber respetado el mandato de mis votantes".

Y agregó: "Siendo coherente con las ideas que en todo momento he propuesto y defendido desde mi banca, he decidido seguir peleando por ellas con quien creo que mejor las encarna: José Luis Espert, el dirigente actual que mejor representa los valores de libertad, reducción de impuestos, competencia y combate a los privilegios. Por eso he aceptado su ofrecimiento para acompañarlo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires".