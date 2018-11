El diputado porvincial por Cambiemos, Guillermo Castello, estalló en Twiiter contra los sindicatos de Taxi que protestaron que contra el desembarco de Uber y contra los gremios Aeronáuticos, que mantuvieron a miles de pasajeros varados en Ezeiza y Aeroparque.

"Hacen prohibir Uber y paralizan Aerolíneas. Las mafias sindicales que nadie votó pretenden gobernar a traves del apriete y privarnos de nuestro derecho a elegir y a trabajar", disparó a través de su cuenta de Twitter el legislador que representa a la Quinta Sección.

"Los que están disconformes trabajando para Aerolíneas Argentinas, siempre tienen la opción de renunciar y buscar trabajo en otra aerolínea", advirtió el dirigente que responde a Elisa "Lilita" Carrió, quien ya se había mostrado crítico sobre estos paros.

Además, en línea con los dichos que el presidente Mauricio Macri expresó este jueves, Castello sostuvo que "los contribuyentes argentinos no tienen la opción de no pagarles sus salarios. Aunque no tengan trabajo y aunque no vuelen".

Cabe recordar que durante un acto en Pilar, el mandatario había dicho que "no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione" y pidió que Aerolíneas "pueda volar sin pedirle plata al Estado"

