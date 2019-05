Por Christian Thomsen Hall

Luego de participar en el Congreso Federal de la Coalición Cívica- Ari, donde el espacio que lidera Elisa "Lilita" Carrió ratificó su pertenencia a Cambiemos, el diputado provincial por la Quinta Sección, Guillermo Castello dialogó en excluiva con LaNoticia1.com. El legislador se comprometió a impulsar un programa de reducción impositiva, avaló sin especulaciones la candidatura a Presidente de Mauricio Macri y apoyó la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora.

En una entrevista con este portal, el diputado que mostró una gestión activa en la Legislatura anticipó de manera exclusiva que será precandidato a Intendente de Mar del Plata. Así las cosas, el marplatense deberá dirimir internas con los otros postulantes del espacio en General Pueyrredón: Carlos Fernando Arroyo (actual intendente que está distaciado de Vidal), Guillermo Montenegro (diputado nacional PRO), Maximiliano Abad (diputado provincial UCR), Vilma Baragiola (concejal UCR).

Venís de hacer mucho ruido en la Legislatura y siempre te mostraste preocupado por Mar del Plata. ¿Aspirás a ser candidato a Intendente en tu ciudad?

Todo lo que hice en estos tres años y medio fue para la provincia de Buenos Aires. Los proyectos de ley y las denuncias que presenté, todo estuvo centrado en cumplir con mi mandato. Esto lo quiero dejar bien en claro porque hay políticos que utilizan lugares institucionales para saltar como trampolín para otro cargo. Todo mi interés está en dejar una provincia de Buenos Aires mejor. Ahora, es cierto que este este año hay elecciones. Yo hasta ahora no había anunciado mi precandidatura pero me parece que ya es momento de hacerlo: Voy a ser candidato.

Ahora que nos confirmás que vas a ser candidato por la Coalición Cívica, ¿qué objetivos te planteás?

Desde la Coalición Cívica estamos interesados que en Mar del Plata tenga un candidato que represente ciertos valores y ciertos principios. Por ejemplo, la austeridad en el manejo de los recursos públicos, la baja de impuestos y la lucha contra el nepotismo. Uno de los primeros proyectos que presenté en la Legislatura y que hizo mucho ruido fue precisamente una ley antinepotismo y nosotros acá en Mar del Plata lo vivimos de una forma muy gráfica, con un intendente que metió a trabajar a todos sus parientes y sus amigos.

¿Cómo evaluás la gestión del Intendente Carlos Arroyo?

El Intendente dijo que no iba a subir los impuestos y viene aumentándolos a razón de 50% todos los años, un incremento que está asfixiando a los vecinos. Por eso nosotros queremos bajar las tasas. Además, el gasto público es tremendo: Arroyo dijo que iba a gobernar con 30 o 40 cargos políticos y ya tiene 200. Hay un problema de gestión enorme y nosotros creemos que la Coalición Cïvica, a diferencia de los otros precandidatos de Cambiemos, tiene ideas y proyectos distintivos que tienen que estar en el cuarto oscuro.

¿Cómo se encuentra hoy la ciudad de Mar del Plata?

La ciudad está abandonada y en decadencia. Hoy Mar del Plata está sucia, con las calles rotas, con el tránsito desordenado, con un transporte que funciona mal y sin obras pública importante. Pese a que somos la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a recursos, vemos que todos los meses tienen que salir a pedirle plata a la Provincia o a la Nación. Acá hay un problema de gestión enorme donde se gastan los recursos de los vecinos en cualquier cosa, pese a que los impuestos son altísimos. El punto número uno de Mar del Plata es ordenar las cuentas. Esto viene desordenado y con déficit desde la época de Pulti. Y Arroyo, lejos de ordenarlo, lo profundizó.

La ciudad también tiene un grave problema que es la desocupación...

Desde hace diez años Mar del Plata figura al tope del ránking en desocupación y tiene que ver con la falta de atractivos y los impuestos altos. A cualquier negocio que abre se le cobran tasas exorbitantes. Los trámites para comenzar una actividad son absolutamente burocráticos y no se ha salido del papel cuando en otros lados ya está todo digitalizado. Hay un montón de nuevas tecnologías que a Mar del plata no han llegado. En muchos aspectos de gestión es como que todavía vivimos en la edad de piedra.

Desde tu bancada en la Legislatura intentaste ayudar proponiendo legalizar las empresas de redes de transporte...

Bueno, ahí tenés un ejemplo claro. Uber fue la primera empresa en desembarcar en Mar del Plata, en una semana se anotaron 14 mil choferes que segurmente no tenían empleo y el Intendente Arroyo fue corriendo a sacar una ordenanza prohibiendo esta actividad y su publicidad. Ahí teníamos 14 mil fuentes de trabajo que no le costaban nada al municipio y que además iban a tributar. El Intendente fue de un plumazo y lo sacó. Con este Intendente que tiene la cabeza en el siglo XIX es muy difícil que se creen nuevos puestos de trabajo en el siglo XXI. Tenemos un jefe comunal que no entiende nada de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de contratación.

¿En qué se puede diferenciar la lista de la Coalición Cívica de las otras listas de Cambiemos?

Esto no es una cuestión de ego ni una cuestión de capricho. Pero lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos proponiendo es totalmente distinto a lo que proponen el resto de los candidatos. Si yo viera que el resto de los candidatos ve los mismos problemas y propone algo parecido, yo me iría a mi casa. Pero no estamos viendo eso. Nuestra concejal está sola en el Concejo Deliberante porque el resto de los concejales no están viendo los problemas que vemos nosotros y eso amerita que nosotros tengamos una lista solo de la Coalición Cívica en el cuarto oscuro.