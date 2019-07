La Cámara Federal confirmó el procesamiento para más de 40 intendentes, entre actuales y anteriores, varios de la provincia de Buenos Aires, por ser partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la conocida "Causa GIRSU", un programa de gestión de residuos financiado por Nación para municipios.

La causa se originó en el juzgado de Claudio Bonadio quien citó a decenas de intendentes y exfuncionarios y que investigó el destino de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro a los municipios.

Tras los procesamientos de febrero, ahora la Cámara Federal, Sala I, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi tomó las siguientes determinaciones.

La ratificación de Procesamientos es para:

Francisco Durañona y Vedia (San Antonio de Areco); Francisco "Barba" Gutiérrez (ex intendente de Quilmes); Ricardo Curetti (ex intendente de Patagones); Marta Medici (ex intendenta de Alberti); Francisco Iribarren (ex intendente de Florentino Ameghino); Gustavo Walker (Pila); Héctor Olivera (Tordillo); Diana Argüello (ex intendenta de Loberia); Ricardo Casi (Colón) y Jorge Eijo (ex intendente de General Belgrano).

Además de Gustavo Javier Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Martín Winnik, Alfredo Mario Pastor, Gustavo Fabián Steven, Carlos René Andión, Walter Fabián Correa, Alicia Mabel Leiva, Elba Patricia Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, María Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas, Carlos Gerardo Palacios, Lorenzo Heffner, Héctor Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raúl Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Héctor Carlos Godoy, José Antonio López, Juan Carlos Bacalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Víctor Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, y Carlos Marcelo Raciatti.

Revocan procesamientos y dictan falta de mérito a:

Pablo Zurro (Pehuajó), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem), Walter Torchio (Carlos Casares), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Francisco Echarren (Castelli), Alfredo Fisher (Laprida) y Marcos Luis Fernández (Monte Hermoso).

Los ex con falta de mérito son José Inza (Azul), Gastón Arias (Brandsen), Néstor Álvarez (Guaminí), Martín Caso (Rojas), Gustavo Trankels (Tornquist), Enrique Tkacik (Hipólito Yrigoyen), José Medina (General Arenales), Celia Gianini Lafleur (Carlos Tejedor) y Juan Carlos Bartoletti (General Viamonte).

Además están Eladio Fabián Aguirre, Gerardo Cipolini, Jorge Damián Rodríguez, José Ramón Carbajal, Pedro Ángel Bodnarczuk,Antonio José Rodas, Diógenes Aníbal Requena, Rosario Belkys Ávalos, José Manuel Córdoba, José Ramón Bodlovic, Rafael Williams, Pablo Gabriel Salazar, Mónica Alejandra Stumpo, José Luis Freyre, Guillermo Mario Cornaglia, Fernando Emilio Almada, César Elías Dip, Rodolfo Lino Cappellini, Luis Alberto Erro, Horacio Matías Mazu, Juan Carlos Kloss, Rubén Ángel Vázquez, José Luis Dume, Juan Manuel Enrique Pereyra, Ernesto Gabriel Domínguez, Juan Ramón Barrionuevo.

Marcelo Skansi (Carmen de Areco) y Pedro León Maidana fueron sobreseidos.