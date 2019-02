El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, es uno de los 92 intendentes, entre actuales y ex, que fueron procesados por el juez Claudio Bonadió por un supuesto desvío de fondos del plan Girsu.

En una conferencia de prensa en su despacho, desestimó que los fondos que recibió su comuna no fueran usados para su fin, aseguró que "el convenio está aprobado y los trabajos están hechos. Es una interpretación del Juez".

Torchio también señaló que se ajustará a derecho y se presentará en la Justicia. "El relleno sanitario está, los camiones, las retroexcavadora y los contenedores están, era necesario el cambio del relleno sanitario porque estaba a pocos metros de una escuela, me parece que hay un desconocimiento sobre la realidad del municipio".

Y continuó: "Recibimos una autorización para comprar los dos camiones que están comprados y acreditados, sin problemas, y una acreditación por 15 contenedores. En ese momento decidimos, ante la urgencia que requería trasladar el relleno sanitario, trasladarlo e informar al organismo competente para redireccionar los fondos a ese traslado".

"Desde el organismo justificaron, aprobó y avaló, con lo cual no hay ninguna razón para que ningún juez ni nadie pueda suponer que hubo un destino no correcto para los fondos; porque en Carlos Casares no hay discusión sobre la necesidad del traslado del relleno sanitario”, agregó.

Según publica el portal El Toro, afirmó: "No lo terminamos porque el juez nos empezó a investigar, estaba todo terminado desde antes y la autoridad competente dijo que estaba bien gastado. Entonces no hay ningún tipo de malversación de fondos ni nada de nada".

"Me llama poderosamente los tiempos, porque esta causa es del año pasado y se tomaron todo el tiempo para que salga en febrero, en un año electoral y como la tenemos que apelar a la cámara - y como tenemos que apelar todos juntos - nos va a llevar 2, 3 o 4 meses tener la resolución de la cámara", dijo y remarcó: "Vamos a llegar a la campaña hablando de esto".

El jefe comunal además sentenció: "Claramente el juez Bonadio sin tener una cuestión política, tiene mucho impacto en la política, mucho impacto en dirigentes que somos de otro partido político".