El intendente de Pila, Gustavo "Inglés" Walker, rechazó su procesamiento en la causa Girsu por malversación de fondos. "Nos están procesando y no entendemos ni por qué. Se gastó el mismo dinero haciendo más cosas, no falta nada", dijo a LaNoticia1.com "Quién saca el barro a este intendente. Ensucian y después no hay quién limpie", se quejó. Anticipó que apelará.