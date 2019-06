La diputada nacional del Frente Renovador, Cecilia Moreau, defendió la determinación de Sergio Massa de ser candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires en el "frente de Todos".

"Hizo lo que había planteado en el congreso del Frente Renovador que estaba dipsuesto a empujar el carro desde donde sea. Tenía el deseo de ser presidente, pero consideró que es lo mejor, que nos acerca a volver a poner al país de pie", comentó la legisladora de origen radical y oriunda de San Isidro.

Asimismo respondió a los planteos sobre un regreso del líder renovador al kirchnerismo. "Sergio no volvió al kirchnerismo, se equivocan los que piensen eso. Plantea que hay que construir una coalición amplia plural y diversa", aclaró.

Y agregó: "Creemos que hay que terminar con este gobierno y el pasado, es el pasado. No hay que olvidarlo, hay que hacerse cargo y si uno no se hace cargo del pasado no podemos mirar al futuro. Sergio se hace cargo de haber tomado la decisión de haber frenado la reelección de Cristina. Hoy estamos acá sin que nos pese, no queremos esconder lo que pasó".

"La crisis es tan profunda que focalizar la acción política en Cristina es una mirada muy cortopolacista y chiquita. Cristina es un actor más de este frente y muy importante, pero están los gobernadores, los intendentes, militantes anónimos sin partido", agregó.

También Moreau sostuvo que Massa "tomó la decisión sin pensar en él". "Para Massa hubiese sido mucho más cómodo y para muchos de nosotros no tengo dudas -nunca estuve en el kirchnerismo- seguir estando en un espacio propio", indicó al tiempo que remarcó: "Hubiese sido una irresponsabilidad con la gente que cuando salimos a la calle nos dice: 'Júntense para que le ganen a Macri'. No podriamos haber mirado a la gente en la calle si ganase Macri en primera vuelta".