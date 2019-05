"¿Qué pasó en la Argentina que hoy necesitamos las mismas cosas que hace más de 20 años?", se preguntó Hilda "Chiche" Duhalde al iniciar la presentación de su libro.

"Cada vez que visito los barrios la gente me pide que vuelvan las manzaneras. De eso nos tenemos que hacer cargo. Hoy, que la mujer está en plena revolución y poniéndose de pie, sería maravilloso volver a armar una red de mujeres. Pero no solo para ocuparnos del plato de comida sino de todas las problemáticas que van surgiendo en los barrios. Sería maravilloso que pudiera resurgir el programa de las manzaneras y las comadres", agregó.

Asimismo, Duhalde lamentó que esas mujeres no hayan sido suficientemente reconocidas, por lo que celebró el lanzamiento del libro. "Es un programa que no se tendría que haber abandonado nunca. Hoy seguimos con chicos desnutridos, con falta de alimentos, con madres que no controlan sus embarazos, con problemas sociales serios como las adicciones y la violencia de género", destacó.

"Mi sueño personal es poder de nuevo revivir el programa de las manzaneras y comadres y conducir ese proceso", completó.