Para unos inauguraron un "cementerio de soldados", otros decían que eran bombones de chocolate, otros vieron sombreros de gnomos y alguien también opinó que era una plataforma de cohetes para declararle la guerra a Bragado. No faltó quien pidió un mastil con la bandera al menos para completar la obra.

El intendente Guillermo Britos fue el foco de burlas y críticas por la inauguración de una mini rotonda (un circulo pintado con señalizaciones adheridas al asfalto) sobre la avenida Calixto Calderón, a la altura del Hospital Municipal, con el objetivo de ordenar el tránsito, según informó la comuna.

La imagen de los funcionarios inaugurando esa rotonda se viralizó y fue carne de "memes" en redes sociales. También de críticas por la postura de inaugurar una mini rotonda de esas características como si fuera una gran obra.

No obstante el intendente Britos no dejó pasar el hecho de ser eje de las críticas y respondió con las obras que hizo antes. "Terminamos la grieta. Se unieron los K y los M para insultarnos por mostrar una obra pequeña con fondos municipales. Además hicimos casi 200 cuadras de asfalto, compramos un jardín de infantes, una clínica que quebró, cloacas, caminos a localidades rurales, pero eso no importa", dijo.

También compartió un video editado donde recorre las obras llevadas adelante en el distrito con la etiqueta "#MuchoMasQueUnaRotondita". "Chivilcoy avanza y eso le duele a muchos, de los que no se preocuparon en su momento por las necesidades de los vecinos y los que inauguraron un complejo Federación FICTICIO, el cual no se podía habilitar, entre tantas otras obras inconclusas", remató el funcionario que llegó a la intendencia alineado con Sergio Massa.