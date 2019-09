El intendente, Guillermo Britos, efectuó declaraciones relacionadas con un supuesto cambio de gobierno provincial o nacional, a partir de diciembre. En ese sentido, se mostró confiado en retener el municipio y aseguró que “gobernaremos con quien nos toque”.

“Hay que terminar con la mentira de que si el gobierno municipal no está alineado con el provincial o nacional no se pueden realizar obras, porque ya hemos demostrado que sí se puede. Hemos dado muestras cabales de esto”, afirmó el mandatario de Consenso Federal en declaraciones a Radio Chivilcoy AM 1550

“Si no parece que se quiere volver a la época de asustar con el “látigo” y la “chequera”, y ese no es el mensaje que da el candidato a presidente Fernández, por lo cual sorprende que se sostenga eso a nivel local”, continuó Britos.

El jefe comunal manifestó que están generando obras que continúan más allá de diciembre. “A fines de octubre finalizaremos las cuadras que restan del 1° programa y el resto comenzará después del 10 de diciembre pero con la garantía de que lo vamos a realizar”.

En las PASO, el intendente, ganó con 19235 votos (42,41%). En segundo lugar se posicionó Coty Alonso por el Frente de todos con 15631 (34,46%). Maria Zaccardi con Juntos por el Cambio, quedó tercera con 6222 (13,71%). Votaron 45.674 de 57.614 electores habilitados.