La digitalización comercial en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país ha cambiado la rutina de los negocios locales. Hoy tanto las pymes como los estudios contables, jurídicos y escribanías gestionan su cartera desde la computadora o el teléfono.

Ads

Pero los relevamientos del sector informático de este 2026 ratifican que más del 60% de los ciberataques en el país apunta a pequeñas y medianas empresas, mientras que el último reporte anual de Microsoft ubica a la Argentina en el sexto puesto continental con mayor impacto de actividad cibernética.

En las transacciones cotidianas, el constante intercambio de presupuestos, contratos y documentación contable deja a las pequeñas empresas expuestas a los intentos de fraude comercial. Con un email con cifrado de extremo a extremo protegemos la correspondencia laboral y la confidencialidad de los clientes frente a terceros. Así los archivos adjuntos viajan codificados hasta el destinatario sin que nadie pueda cogerlos.

Ads

Una intrusión no sólo daña económicamente, sino que una filtración compromete la responsabilidad legal de cualquier profesional o comercio. En el país, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales obliga a aplicar medidas técnicas de seguridad y a guardar el secreto profesional sobre los registros de clientes y proveedores. Abandonar esos expedientes digitales deja a la empresa expuesta a multas y a un daño reputacional muy considerable.

La amenaza del fraude comercial y la interceptación de facturas

De acuerdo con el Informe de Ciberseguridad 2026 de Check Point, el 82% de los ataques con archivos maliciosos se entregan por vía electrónica, encabezados por la suplantación de identidad o phishing. Este engaño consiste en enviar un mensaje que imita a un banco, un organismo recaudador o un proveedor habitual para que el destinatario ingrese su clave en una página falsa.

Ads

Y es que, una vez dentro de una bandeja sin protección avanzada, los delincuentes suelen espiar las conversaciones comerciales durante semanas. Al detectar el envío de una liquidación o presupuesto real, alteran los comprobantes PDF para reemplazar el CBU o el alias bancario por el de una cuenta ajena. Así consiguen desviar pagos importantes de clientes que transfieren creyendo que abonan una factura legítima.

Cifrado de comunicaciones y control de accesos en el trabajo diario

Si bien muchas firmas independientes usan cuentas gratuitas convencionales para enviar balances o contratos, gran parte de las organizaciones carece de herramientas para detectar si sus sistemas fueron vulnerados.

Migrar hacia servicios de correo cifrados que bloqueen el rastreo y verifiquen al remitente impide la lectura de documentos en tránsito, algo vital cuando la mayoría de los negocios descuida la protección de los móviles fuera de la oficina.

Ads

De hecho, las auditorías de seguridad en pymes argentinas coinciden en que casi todos los incidentes involucran algún descuido humano, sumado al uso de claves simples y a los permisos que siguen activos cuando un empleado se retira.

Para reducir esa exposición, resulta simplemente indispensable activar la autenticación de dos factores en todas las cuentas laborales, exigir contraseñas de doce caracteres y revocar los accesos apenas una persona se desvincula.

Copias de seguridad y actualización de equipos frente al secuestro de datos

Otro frente crítico para los comercios y estudios profesionales es el avance del ransomware, un secuestro informático que paraliza equipos enteros para exigir un rescate económico. La mayoría de estas intrusiones aprovechan fallas conocidas en sistemas operativos y programas de oficina que tenían parches disponibles desde hacía meses, pero que nunca se instalaron a tiempo.

Para evitar que una vulnerabilidad detenga la facturación o bloquee los expedientes, conviene programar actualizaciones automáticas del software fuera del horario laboral.

A la par, los especialistas recomiendan implementar la regla de respaldo tres, dos, uno para resguardar la información crítica, manteniendo tres copias de los datos en dos soportes diferentes y conservando una copia inmutable desconectada de la red principal.