La empresa Papelera del Sur cerró sus puertas y dejará a más de 160 trabajadores sin empleo en Tornquist, en una decisión que generó conmoción entre los empleados y preocupación por el impacto económico que tendrá en toda la comunidad.

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La noticia fue confirmada por Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato, quien relató que los representantes gremiales fueron convocados a una reunión en Bahía Blanca por responsables de Recursos Humanos de Interpac, firma a cargo de la planta.

Los trabajadores se encontraban suspendidos luego de que la fábrica paralizara su actividad durante esta semana. Sin embargo, no esperaban recibir una comunicación definitiva sobre el futuro de la empresa.

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"Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos arrimarnos a Bahía. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar porque no nos habían adelantado nada. Cuando llegamos nos dieron la noticia", contó Lanaro, en declaraciones al medio Noticiastornquist.

El dirigente reconoció que la situación de la papelera atravesaba dificultades desde hacía tiempo, aunque todavía mantenían expectativas de poder sostener la actividad. "Veíamos que la veníamos porfiando, que las cosas obviamente no venían de la mejor manera, pero también teníamos esperanza. La verdad que hoy nos dieron esta noticia y estamos helados", expresó.

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Más de 160 puestos de trabajo en riesgo

Según detalló Lanaro, alrededor de 110 trabajadores se encuentran comprendidos dentro del convenio colectivo, entre afiliados y empleados que habían ingresado a prueba. A ellos se suman aproximadamente 50 empleados fuera de convenio.

"Seríamos unas 110 personas bajo convenio. Después tenemos, fuera de convenio, unas 50 personas. O sea que alrededor de 160 personas se quedarían sin trabajo", precisó.

El impacto del cierre también alcanzará a contratistas, transportistas y otras actividades vinculadas al funcionamiento cotidiano de la fábrica, por lo que las consecuencias económicas podrían extenderse mucho más allá del personal que se desempeñaba dentro de la planta.

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En ese sentido, el secretario general del sindicato advirtió sobre las repercusiones que tendrá la decisión en la economía local.

"Para el pueblo también va a hacer ruido. Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist", señaló.

Los motivos del cierre y el pago de indemnizaciones

Durante el encuentro con los representantes sindicales, la empresa explicó que la actividad dejó de ser rentable y que la competencia con los productos importados volvió inviable la continuidad de la producción.

Lanaro indicó que uno de los problemas centrales está relacionado con la antigüedad de la maquinaria de la planta y las dificultades para competir en cantidad y costos con la cartulina que ingresa desde el exterior.

"Dicen que esto no es rentable, que sobra papel en todo el mundo y que es imposible competir. Nosotros tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos", explicó.

Respecto de la situación de los empleados, el dirigente sindical sostuvo que la intención comunicada por la firma es completar las indemnizaciones y liquidaciones antes de finalizar noviembre.

"Nos dijeron que la idea es liquidar todo antes de fin de mes", indicó.

Además, confirmó que la planta ya había quedado cerrada este miércoles. Según relató, un trabajador que se encontraba en el establecimiento observó que habían colocado seguridad patrimonial y un candado en los accesos.

"Básicamente hoy ya está cerrada la fábrica", afirmó.

"Todavía no caigo"

La noticia generó un fuerte impacto entre los representantes gremiales, que tampoco esperaban un desenlace de estas características.

Lanaro describió el momento con angustia y reconoció que todavía no lograba procesar lo ocurrido.

"Todavía no caigo si estoy enojado, si estoy triste, si quiero agarrar todo a patadas. Es como que uno está helado. Como sindicalista nunca se me ocurrió que iba a tener que dar esta noticia", manifestó.

También hizo hincapié en el arraigo de los trabajadores con la localidad y en la dimensión que tendrá el cierre para Tornquist.

"Acá somos alrededor de 150 familias que decidimos y elegimos toda la vida vivir en Tornquist. Para el pueblo, una fábrica de esta dimensión va a ser un ruido impresionante", sostuvo.

Tras regresar de Bahía Blanca, los representantes sindicales tenían previsto reunirse con los trabajadores y convocar a una asamblea para comunicar oficialmente la situación y analizar los pasos a seguir.

"Ahora cuando lleguemos nos vamos a juntar y llamaremos a una asamblea. Trataremos de comunicar todo y ver qué medidas podemos tomar", adelantó.

Finalmente, Lanaro reconoció que existe incertidumbre sobre las posibilidades de revertir la decisión empresarial y remarcó que el pago de las indemnizaciones no alcanza para llevar tranquilidad a quienes pierden su fuente laboral.

"Ellos te dicen que te tenés que quedar con la tranquilidad de que te van a pagar todo, hasta el último centavo, pero eso obviamente no te deja tranquilo porque básicamente te estás quedando sin trabajo", concluyó.