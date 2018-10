De forma bochornosa la Justicia bonaerense cerró la investigación contra el ex Director de Infraestructura escolar Mateo Nicholson, quién pidió sobreprecios en cocinas para escuelas de nuestra Provincia. Semanas después, sucedió la tragedia de Moreno donde murieron dos personas. pic.twitter.com/MJqVQPFsit — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) 17 de octubre de 2018

Este caso demuestra que el accionar de la fiscalía deja mucho que desear, y pone en tela de juicio el rol de la Procuración provincial a cargo de Julio Conte Grand, que parece estar abocado a proteger a la Gobernadora y su equipo en lugar de a las familias bonaerenses. — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) 17 de octubre de 2018

La senadora provincial Teresa García, denunciante en la causa, confirmó el cierre de la causa contra Mateo Nicholson, exdirector de Infraestructura Escolar bonaerense, por defraudación al Estado por parte de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

"De forma bochornosa la Justicia bonaerense cerró la investigación contra el ex Director de Infraestructura escolar Mateo Nicholson, quién pidió sobreprecios en cocinas para escuelas de nuestra Provincia. Semanas después, sucedió la tragedia de Moreno donde murieron dos personas", señaló la legisladora y presidenta del bloque de Unidad Ciudadana.

El caso fue revelado con la filtración de un audio donde Nicholson le pide a una colaboradora: "Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. Ponele el monto que vos calculás por metro, obviamente que no dé números redondos, no sé, un millón cero cincuenta y cuatro". A poco de conocerse, presentó la renuncia.

García manifestó su rechazo a la decisión y apuntó al procurador Julio Conte Grand. "Este caso demuestra que el accionar de la fiscalía deja mucho que desear, y pone en tela de juicio el rol de la Procuración provincial a cargo de Julio Conte Grand, que parece estar abocado a proteger a la Gobernadora y su equipo en lugar de a las familias bonaerenses", afirmó.