“Aprobamos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino. De usar la emisión para financiar campañas electorales a construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor”, expresó la Senadora Patricia Bullrich.

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Javier Milei compartió el mensaje de la titular del bloque de LLA en la Cámara Alta y añadió: "Comienza el fin de la inflación".

La iniciativa en general fue votada por amplia mayoría en el Senado.

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