"Comienza el fin de la inflación": Milei festejó la aprobación de la reforma del Banco Central en el Senado
El Presidente salió a celebrar en redes sociales la aprobación en el Senado de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, retuiteando un mensaje de la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el que la funcionaria destacó la importancia de la ley.
“Aprobamos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino. De usar la emisión para financiar campañas electorales a construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor”, expresó la Senadora Patricia Bullrich.
Javier Milei compartió el mensaje de la titular del bloque de LLA en la Cámara Alta y añadió: "Comienza el fin de la inflación".
La iniciativa en general fue votada por amplia mayoría en el Senado.
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