El Tribunal Oral Federal 2 comenzará este martes con el primer juicio oral contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras rechazar los últimos recursos pendientes.

También serán juzgados el empresario Lázaro Báez; el ex Ministro Julio De Vido; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner afirman que, luego de las idas y vueltas de la Justicia, hubo una presión política para lograr que la ex Jefa de Estado se siente en el banquillo con el objetivo de perjudicar su postulación en las elecciones nacionales.