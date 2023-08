Este mediodía dará comienzo el juicio por jurados contra una agente penitenciaria por el homicidio del detenido, Federico Rey, sucedido en 2020 en la Unidad Penitenciaria N°23 de Florencio Varela. La causa fue elevada a juicio como homicidio calificado, por haber sido cometido por un miembro del servicio penitenciario y mediante el empleo de arma de fuego.

La causa tiene como única imputada a la ex jefa del Grupo de Admisión y Seguimiento de la Unidad, Daniela Heidenreich. A la mujer la acusan de efectuar tres disparos con balas de plomo que provocaron la muerte de Federico Rey durante una protesta de detenidos del pabellón 6 por falta de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en la cárcel.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a la familia de la víctima y, a la vez, participará como particular damnificado institucional en virtud de su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. La tía de Federico Rey, Estela, se mostró esperanzada ante el inminente comienzo del juicio: “Queremos que se haga justicia", dijo.

“Mi sobrino no se merecía lo que le hicieron y no hay nada que justifique el accionar de los penitenciarios. Tuvimos que luchar mucho para llegar hasta este momento, desmontar la versión falsa de la pelea entre detenidos y obtener las pruebas que demuestran la responsabilidad no sólo de quien lo mató sino también de quienes intentaron encubrir el asesinato”, agregó.