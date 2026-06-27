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Ciudad de México. 11 de junio de 2026. Estadio Azteca. El pitido inicial del partido inaugural suena a las 6 de la tarde, hora local. En ese mismo instante, en millones de casas de América Latina, algo ocurre que no tiene precedente: la gente no se sienta frente a un solo televisor. Pausa Netflix en la Smart TV, abre TikTok en el celular, descarga una app de apuestas deportivas en la tablet, y alguien en el sofá ya está jugando el FIFA oficial del torneo usando el mismo teléfono como mando. Todo al mismo tiempo. Todo en el mismo salón.

Eso es el Mundial 2026. No es un evento deportivo. Es el experimento en vivo más grande de la historia del entretenimiento digital.

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Cuando termine el torneo, el resultado más interesante no estará únicamente en la cancha. Estará en el mapa de distribución que la industria habrá puesto a prueba frente a miles de millones de personas. Y ese mapa ya está cambiando mientras se juegan los octavos de final.

Por qué el streaming enterró a la televisión de paga antes de que terminara la fase de grupos

La televisión paga estuvo durante décadas en el negocio del monopolio cómodo. Cada cuatro años llegaba el Mundial y los suscriptores renovaban contratos, toleraban precios inflados y aguantaban el paquete completo por tener acceso al torneo. Era un modelo perfecto. Era también, como todos los monopolios cómodos, completamente frágil.

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El Mundial 2026 marca un cambio histórico para la industria audiovisual. Por primera vez, las plataformas digitales tienen un rol dominante en la distribución del torneo. En México, ViX Premium concentró los 104 partidos en vivo. En España, DAZN tomó la operación completa de FIFA+ y distribuyó el torneo a través de Movistar. En Brasil, el streamer Casimiro Miguel transmite todos los partidos desde su canal de YouTube, sin restricciones, a sus millones de seguidores.

El dato que nadie en la industria quería admitir en voz alta: apenas tres de cada diez mexicanos planeaban ver el Mundial a través de televisión de paga. El resto se fue al streaming.

No es solo una migración tecnológica. Es una declaración de preferencias. El streaming permite capturar datos, construir relación directa con el usuario, personalizar la experiencia y extender el consumo más allá del momento del partido. La televisión lineal te da el partido. El streaming te da el partido más el análisis, más los documentales, más los clips, más la posibilidad de pausar, volver atrás y elegir el ángulo de cámara. No es competencia. Es una categoría diferente.

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Bruno Zurlo, General Manager de ESPN para Latinoamérica, lo describió así: el objetivo es construir "the game around the game" – programas informativos, highlights, entrevistas, reportajes y contenido digital que forman parte de una experiencia que va mucho más allá de la transmisión en vivo.

Pero hay una pregunta incómoda que pocos formulan directamente: ¿quién puede pagar todo eso? En México, la única forma de ver los 104 partidos es mediante suscripción a ViX Premium más el Pase Mundial 2026. El desembolso total asciende a 1.148 pesos. Un trabajador promedio tendría que destinar alrededor de 29 horas de trabajo para poder ver todos los partidos del mundial. La digitalización del entretenimiento no democratizó el acceso. Solo cambió dónde está la barrera.

Por qué un chico de 22 años ve el Mundial en vertical y no en horizontal

Pregúntale a cualquier persona menor de 25 años cómo sigue el Mundial. La respuesta no será "en la tele". Será: "En TikTok, y si algo está bueno lo busco completo después."

El 57% de los usuarios digitales recurre a TikTok para acceder a contenidos virales del torneo. La Generación Z es un 20% más propensa a interactuar en redes sociales durante los partidos que el promedio general. El partido de 90 minutos no desapareció. Simplemente dejó de ser el producto principal para una generación entera. El producto principal son los primeros 15 segundos del mejor momento del partido, consumidos en posición vertical, mientras se espera el metro.

Un estudio de la Red Internacional Investigar en Red, basado en 3.000 estudiantes de 33 universidades latinoamericanas, encontró que la mayoría de los jóvenes no busca activamente informarse: se encuentra con las noticias mientras navega. Las noticias aparecen mezcladas con entretenimiento, memes y contenidos personales.

La FIFA lo vio venir. O lo intentó ver. Para Qatar 2022, llegó a un acuerdo con el popular streamer brasileño Casimiro Miguel para transmitir 22 partidos en YouTube, con un enfoque informal y mayor participación de los aficionados. La experiencia fue considerada un rotundo éxito. Para 2026, el modelo escaló: alianza oficial con TikTok, acuerdo con YouTube como Plataforma Preferida del torneo, y apertura para que socios de medios publiquen resúmenes extendidos, clips y contenido detrás de cámaras.

Pero aquí está la ironía que nadie en las oficinas de la FIFA quiere admitir en reunión de directivos: el contenido que más consume la Generación Z del Mundial 2026 no lo produce la FIFA. Lo producen creadores de contenido con cero credenciales periodísticas, cámaras de teléfono y edición en Capcut. La organización puso el partido. El ecosistema creó la conversación. Y en ese mismo ecosistema multipantalla, plataformas como Reybets ar integran apuestas deportivas en vivo y análisis en tiempo real – otra capa más del consumo digital que el Mundial 2026 aceleró sin retorno.

El número que lo dice todo: 1.200 millones de personas vieron el partido inaugural

La inauguración del Mundial 2026 registró una audiencia de casi 1.200 millones de espectadores. La cifra representa un salto significativo frente al récord anterior, establecido en la inauguración de Qatar 2022 con aproximadamente 550 millones de espectadores.

Para dimensionarlo: el Super Bowl LX, que se considera el mayor espectáculo televisivo anual de Estados Unidos, tuvo aproximadamente 120 millones de espectadores. El partido inaugural del Mundial lo superó por un factor de diez.

En Qatar 2022, la FIFA reportó un total de 5.000 millones de interacciones durante el torneo. 2.700 millones llegaron a través de servicios digitales y de streaming, y 2.900 millones desde la televisión lineal. Casi 237 millones de personas vieron la final exclusivamente de forma digital. Para 2026, las estimaciones más recientes apuntan a que la cifra total podría llegar a 6.500 millones.

Eso fue Qatar. Un torneo en Medio Oriente, en horario de madrugada para la mayor parte del mundo hispanohablante. El Mundial 2026 se juega en prime time para las Américas, en tres países con 550 millones de habitantes combinados, con 48 selecciones en vez de 32 y 104 partidos en vez de 64. Los números de 2022 eran ya el techo del modelo anterior. Los de 2026 son el primer piso del modelo nuevo.

Cuál es la pregunta que nadie está haciendo en voz alta

Hay una incomodidad que flota sobre todo este ecosistema y que los informes de marketing de las plataformas evitan formular directamente.

El Mundial 2026 está rompiendo récords de audiencia digital. TikTok superó mil millones de interacciones relacionadas con el torneo antes del partido inaugural. Netflix lanzó un juego gratuito. DAZN y ViX y Disney+ se repartieron los derechos en un ecosistema de hiper fragmentación.

Pero fragmentación significa fricción. Y fricción significa que el aficionado que quiera verlo todo – todos los partidos, en la mejor calidad, con acceso a los análisis y el contenido complementario – necesita tres o cuatro suscripciones simultáneas. Más la conexión a internet de alta velocidad. Más el televisor compatible con streaming. Más el teléfono suficientemente reciente para el cloud gaming.

La conectividad ha dejado de ser suficiente: la experiencia completa tiene un costo. La brecha no es digital, es monetaria.

El ecosistema de entretenimiento digital del Mundial 2026 es el más sofisticado de la historia. También es, por primera vez, explícitamente de pago en su totalidad. Y eso dice algo sobre a quién va dirigida la sofisticación.

Cuando el árbitro pite el final de la final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las cifras de audiencia serán las más grandes de la historia del deporte. Los ejecutivos de plataformas celebrarán en LinkedIn. Los analistas de medios escribirán sobre la muerte definitiva de la televisión lineal.

Y en algún lugar de América Latina, alguien estará viendo los mejores momentos en TikTok porque no pudo pagar la suscripción.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 y el entretenimiento digital

¿Dónde ver el Mundial 2026 completo por streaming?

Depende del país. En México, ViX Premium tiene los 104 partidos. En España, DAZN a través de Movistar Plus+. En Argentina y Sudamérica, Disney+ Plan Premium vía ESPN. En Brasil, todos los partidos están disponibles en el canal de YouTube de CazéTV, de forma gratuita.

¿Cuántos espectadores tiene el Mundial 2026?

La inauguración registró cerca de 1.200 millones de espectadores. La FIFA proyecta una audiencia acumulada total de entre 6.000 y 6.500 millones de personas para todo el torneo, incluyendo TV, streaming y redes sociales.

¿Se puede ver el Mundial 2026 gratis?

Sí, parcialmente. En México, Televisa y TV Azteca transmiten 32 de los 104 partidos en abierto. En Brasil, todos los partidos son gratuitos vía YouTube. En España, algunos partidos van en canales públicos. Para el acceso completo, se necesita suscripción de pago.

¿Cómo jugar el FIFA del Mundial 2026 en Netflix?

Con cualquier suscripción activa de Netflix, desde la sección de Juegos en Smart TV o navegador. Se escanea un código QR con el móvil, que funciona como mando. No se necesita consola ni costo adicional. Incluye las 48 selecciones y los 16 estadios del torneo.

¿Por qué el Mundial 2026 se consume diferente en TikTok?

El 57% de los usuarios digitales menores de 35 años accede al contenido viral del torneo vía TikTok. La plataforma tiene un acuerdo oficial con la FIFA para distribuir clips nativos, resúmenes diarios y formatos serializados. La mayoría de los consumidores jóvenes no ve los 90 minutos completos: consume el partido en fragmentos verticales de menos de 60 segundos.

¿Cuántas interacciones digitales generó el Mundial 2026 antes de empezar?

Más de 1.000 millones de interacciones y al menos 10 millones de menciones entre 2025 y el inicio del torneo, según el informe BX Live Mundial de Findasense. Las cuentas oficiales del torneo superaban los 50 millones de seguidores antes del partido inaugural.

*Este artículo fue producido o financiado por un tercero y no representa la opinión editorial de LaNoticia1.com. Contiene referencias a plataformas de apuestas deportivas. El juego en exceso puede ser perjudicial. Prohibido para menores de 18 años.