Durante años, hacerse de dólares en Argentina implicaba ir al banco, sacar turno, completar formularios y esperar. Ese ritual quedó atrás para una porción cada vez mayor del público ahorrista. Hoy, miles de personas eligen comprar dolares sin pisar una sucursal, a través de operaciones legales que se hacen desde el celular en cuestión de minutos. La modalidad estrella de ese cambio se llama dólar MEP, una alternativa que ganó adeptos a un ritmo notable en los últimos años.

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¿Qué es el dólar MEP?

MEP significa Mercado Electrónico de Pagos. En la práctica, se trata de una operación bursátil que permite acceder a dólares billete o a dólares en cuenta local de manera completamente legal. El mecanismo es relativamente simple: se compra un bono o un título argentino en pesos y, después de un período breve, se vende ese mismo título cobrando en dólares. La diferencia entre el precio en pesos y el precio en dólares marca el tipo de cambio efectivo de la operación.

A nivel usuario, el proceso es mucho menos complejo de lo que suena. Las plataformas de inversión simplificaron la operatoria al punto de que, para el ahorrista común, comprar MEP se parece más a hacer una transferencia que a operar en la Bolsa. Solo hace falta tener una cuenta comitente abierta en una sociedad de bolsa o en una aplicación habilitada, contar con los pesos disponibles y ejecutar la compra del título correspondiente.

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Por qué crecieron las operaciones

El crecimiento del MEP se explica por varios motivos. El primero es la restricción al dólar oficial. El conocido cupo de doscientos dólares mensuales, las trabas que se aplicaron en distintos momentos y los impuestos que encarecen la compra en bancos llevaron a muchos a buscar otra puerta de entrada. El MEP cumple esa función sin los topes mensuales del oficial.

A esto se le suma la digitalización general del mercado. Operaciones que antes requerían trato cara a cara con un agente bursátil hoy se ejecutan desde una aplicación. Esa baja barrera tecnológica abrió la puerta a personas que jamás habían imaginado operar en la Bolsa.

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Un tercer factor es la búsqueda permanente de protección frente a la inflación y a las devaluaciones recurrentes. Para gran parte del público ahorrista argentino, el dólar sigue siendo el refugio natural. Cuando el oficial no alcanza o tiene cupos limitantes, el MEP aparece como la opción legal más práctica.

En qué se diferencia de otras cotizaciones

En la jungla de cotizaciones que aparece en los titulares cada día, conviene tener claras las diferencias. El dólar oficial es el que vende el banco, con cupo y con impuestos. El blue se compra en cuevas y, por lo tanto, en el circuito informal. El contado con liquidación, conocido como CCL, es similar al MEP en su mecánica, pero los dólares resultantes quedan acreditados en una cuenta del exterior, no en el país.

El MEP, en cambio, deja los dólares disponibles en una cuenta argentina, sin enviarlos afuera. Eso lo vuelve especialmente útil para quienes quieren ahorrar en moneda dura sin moverla del país. Una vez que esos dólares están acreditados, el usuario puede transferirlos a su cuenta bancaria, retirarlos en efectivo en algunos casos o reinvertirlos en otros activos.

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Lo que conviene saber antes de operar

Aunque la operatoria es legal y bastante sencilla, hay algunos puntos para tener presentes. Por un lado, existen plazos mínimos que regulan la operación. Las normas vigentes pueden establecer un período entre la compra del título en pesos y la venta en dólares, conocido como parking. Las plataformas modernas suelen ofrecer alternativas que minimizan ese plazo, aunque las condiciones cambian con frecuencia, en función de las regulaciones de cada momento.

Por otro, conviene comparar el tipo de cambio efectivo con el dólar oficial y con otras opciones, porque la diferencia puede variar día a día. En contextos de calma cambiaria, el MEP suele cotizar cerca del dólar oficial. En momentos de tensión, la brecha entre ambos se amplía.

También hay costos a tener en cuenta. Cada plataforma cobra comisiones distintas por la operación, y el monto puede impactar especialmente cuando se opera por sumas chicas. Antes de elegir una sociedad de bolsa o una aplicación, vale la pena revisar las condiciones específicas.

Un cambio en la cultura financiera

Más allá de la mecánica, el crecimiento del MEP es síntoma de un cambio más profundo. El argentino que hasta hace una década solo pensaba en términos de banco o cueva, hoy convive con un menú mucho más amplio. La oferta de aplicaciones de inversión, la educación financiera que circula por redes sociales y la propia experiencia colectiva de las restricciones cambiarias empujaron a buena parte de la población a aprender los nombres y los mecanismos del mercado bursátil.

Esa familiaridad creciente con la operatoria explica por qué hoy se habla del MEP en sobremesas familiares, en charlas de oficina o en grupos de WhatsApp con la misma naturalidad con la que antes se hablaba del oficial o del blue. La cantidad de cuentas comitentes abiertas creció de forma sostenida, según datos de la Comisión Nacional de Valores, y muchas de las nuevas pertenecen a personas que se acercaron al mercado, precisamente, para dolarizar parte de sus pesos.

Por supuesto, el MEP no es la única respuesta, y los especialistas suelen recomendar combinar instrumentos según los objetivos y el plazo de cada inversor. Pero su crecimiento dejó de ser una novedad para convertirse en parte del paisaje financiero argentino. Y todo indica que, mientras las restricciones al dólar oficial sigan presentes, esa modalidad va a seguir ganando lugar.