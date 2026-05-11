La Asociación de Periodistas de la República Argentina realizó en Luján el Primer Congreso de Periodismo Federal, un encuentro que reunió a comunicadores de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y que dejó como principal eje un fuerte reclamo en defensa de la libertad de prensa.

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La actividad contó con el auspicio de la Municipalidad de Luján y tuvo entre sus panelistas a Adrián Noriega. Durante la jornada se desarrollaron debates vinculados al periodismo político, el rol de los medios regionales, el turismo como motor de desarrollo y la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Uno de los organizadores del evento, Juan Meri, destacó que el congreso representó “un hito” para consolidar una red de trabajo federal entre periodistas de distintos puntos del país. En tanto, el jefe de Gabinete del Municipio, Matías Fernández, valoró la realización del encuentro en la ciudad.

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El cierre estuvo encabezado por el intendente Leonardo Boto y por el presidente de APeRA, Fernando Ramírez, quien dejó una de las frases más resonantes de la jornada: “El periodismo debe incomodar al poder, ya que el día que deje de hacerlo, tanto la profesión como la sociedad estarán en problemas”.

Además, Ramírez remarcó la importancia de combatir las fake news y sostuvo que “el periodismo es, ante todo, información chequeada y contrastada, y no un simple rumor que circula sin rigor científico ni profesional”.

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Otro de los momentos destacados se vivió durante el panel sobre Malvinas, donde periodistas y expositores reivindicaron el papel de los medios y comunicadores en la construcción de memoria y en la defensa de la soberanía nacional sobre las islas.

El encuentro finalizó con la lectura de la denominada “Declaración de Luján”, un documento en el que los participantes denunciaron una “alarmante escalada de ataques” a la prensa por parte del Gobierno nacional y reclamaron al presidente Javier Milei que cese con las hostilidades hacia el sector.

De acuerdo a lo que informó el medio local Tribuna del Pueblo de Luján, en el texto también se rechazó la derogación del Estatuto del Periodista y la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, al tiempo que se reafirmó el rol del periodismo como actor fundamental para el fortalecimiento democrático.