El Jefe de Estado Mauricio Macri inaugurará este viernes el 137° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de balance de su gestión, en el que se prevén anuncios en el marco del año electoral en el que buscará renovar su mandato.

Se espera que el Presidente incluya en su mensaje propuestas en materia producción, seguridad, como la de nuevo régimen penal juvenil y un pedido para retomar el debate de la ley antibarrabravas. También se estipula que insista con temas que considera prioritarios o que quedaron pendientes, como la reforma de ley de financiamiento de los partidos políticos.

Como bien sabe, no podrá no hablar de economía; entonces Macri no hará mención a la inflación ni a la devaluación, ni a la deuda ni a los números en rojo, pero sí se basará en la tópica de "economía sana y ordenada" sobre la cual supuestamente comenzarán a erigirse las mejores.

Como en años anteriores, se prevé un mensaje de no más de una hora.