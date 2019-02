Los siguientes legisladores no pronunciaron palabra durante su gestión en el Congreso el año pasado: Pablo Ansaloni, Hernán Berisso, Antonio Carambia, Alicia Fregonese, Anabella Hers Cabral, José Núñez, María Carla Piccolomini, Héctor Stefani, Pablo Torello, Héctor "Toty" Flores, María Lucila Lehmann, Aída Ayala, María Isabel Guerín, Eduardo "Wado" De Pedro, Eduardo "Bali" Bucca, Juan Mosqueda, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Carlos Roma y Rodrigo Rodríguez (estos dos últimos hace 2 años que no hablan en el Parlamento).