Siempre con la amenaza de romper el frente e irse, Elisa Carrió volvió a hacer de las suyas en los últimos días cuando disparó contra el Ministro de Justicia Germán Garavano y luego contra el propio Mauricio Macri, quien respaldó a su funcionario.

A su vez, el fin de semana la AFIP tuvo que salir a aclarar dos veces que los desplazamientos de funcionarios cercanos a la diputada y líder de la Coalición Cívica no respondieron a cuestiones políticas.

En tanto, Carrió manifestó que había perdido "la confianza en el presidente Mauricio Macri" pero luego salió a aclarar: "No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable".

Esta semana la legisladora y Macri mantendrán un encuentro buscando calmar las aguas.