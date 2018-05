Así lo señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre los procedimientos de indentificación aplicados a pasajeros de colectivos. "No hay ninguna ley en Argentina que autorice a las fuerzas de seguridad a pararte y pedirte el documento" y aclararon que no se puede hablar de "razzias porque no está habiendo detenciones generalizadas ni nada parecido".