En Paraguay, se definió el cuadro de la fase final de la Copa Libertadores de América 2019. La expectativa estaba puesta en la posibilidad de que se diese un nuevo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, situación que finalmente no ocurrirá en octavos, pero sí podría darse en semifinales.

Así quedaron los cruces en la próxima fase:

*River (Argentina) vs. Cruzeiro (Brasil)

*San Lorenzo (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

*Liga de Quito (Ecuador) vs. Olimpia (Paraguay)

*Atlético Paranaense (Brasil) vs. Boca (Argentina)

*Godoy Cruz (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil)

*Gremio (Brasil) vs. Libertad (Paraguay)

*Emelec (Ecuador) vs. Flamengo (Brasil)

*Nacional (Uruguay) vs. Internacional (Brasil).

Por otro lado, también se definieron este lunes los próximos cruces de la Copa Sudamericana. De los equipos argentinos, Argentinos Juniors enfrentará a Deportes Tolima; Independiente jugará con Ríonegro Águilas; y Colón se medirá con River Plate de Uruguay.