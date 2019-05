El Intendente Carlos Berterret se bajó de la carrera para la intendencia de Coronel Pringles porque el distrito necesita "otra impronta", que "lo hecho no ha sido suficiente" y que se debe progresar en otras áreas que considera no son su punto fuerte. De origen vecinalista, pero sumado a las filas de Cambiemos, dejará el mandato que vence en diciembre a una nueva persona.

"Hubo que restablecer el orden -municipal- y marqué mecanismos institucionales en muchas cosas que la gente hoy quizá no valora, pero goza de beneficios de las políticas que hemos implementado. Por otra parte, se hizo obra pública pendiente, que es lo que más quedó en la retina de la gente", dijo en diálogo con FM Génesis.

Y agregó: "Me doy cuenta que hay que poner muchísima energía, tener mucha claridad y apertura mental hacia un montón de cosas que yo no las tengo. Y no las tengo por ideología o por cociente intelectual, sino por personalidad".

"Me parece estúpido aferrarse con bulones al sillón, Pringles necesita otro rumbo, otra impronta que yo creo que no se la voy a poder dar. Necesita otro crecimiento, otro progreso en áreas que no son mi fuerte y por esa razón decidí dar un paso al costado", aseguró Berterret al dejar en claro que no irá por la reelección.

Berterret aclaró de todas formas que no dejará de participar en las decisiones del municipio de la sexta sección. "Puedo seguir aportando ideas que se me van a seguir ocurriendo hasta el último segundo del mandato, acá no habrá ni doble comando ni trabajar a media máquina. Seguiremos trabajando y exigiéndonos hasta el día de la entrega de la administración", remarcó.

A su vez, según publicó El Orden, confió en la continuidad de Cambiemos al frente del municipio local: "Creo que se puede profundizar y continuar el rumbo, tiene que haber una profundización de las cosas buenas y una corrección de aquellas cosas que hicimos mal o que no supimos hacer".