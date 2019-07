La gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri recorrieron el parque eólico Pampa Energía III de Pehuen Có, partido de Coronel Rosales, que se puso en funcionamiento este mes y se suma a los parques Pampa I y Pampa II, con un cuarto proyecto para Maipú.

Este emprendimiento, que tiene una potencia instalada de 50.4 MW gracias a sus catorce aerogeneradores, fue construido por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con una inversión de unos 66,5 millones de dólares y pertenece a Pampa Energía, empresa de Marcelo Mindlin.

"El trabajo de calidad, el trabajo verdadero que queremos para los bonaerenses primero necesita energía. No hay industria posible si cortamos el gas en invierno, que es lo que pasaba en la Argentina en 2015. Hoy, eso ya no sucede. Tampoco hay trabajo posible si no invertimos en infraestructura, como hicimos estos cuatro años", subrayó Vidal. Estuvieron presentes en el acto también el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset.

Ambos mandatarios luego estuvieron en Bahía Blanca donde visitaron el centro de alto rendimiento deportivo Dow junto a la selección nacional de básquet.

La empresa de Mindlin informó que iniciarán con las obras de Pampa Energía IV, en la cual invertirán más de 70 millones de dólares, y que estará ubicado en la zona de Las Armas, partido bonaerense de Maipú. Aportará 50 MW de potencia bruta.

También anunció la ampliación de la Central Termoeléctrica Genelba, la adquisición y cierre de ciclo combinado de la Central Termoeléctrica Ensenada, los gasoductos norte y sur de Vaca Muerta y la exploración de nuevos yacimientos de gas en Vaca Muerta.