La Justicia citó a declarar a la modelo Gisela Berger, expareja de Daniel Scioli, el diputado nacional. El exgobernador bonaerense es investigado en la causa por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.

La citación fue dispuesta para el viernes 15, en el febrero a las 10 horas en la sede de los tribunales penales de La Plata, por el fiscal Álvaro Garganta, tras un pedido de la diputada nacional Elisa Carrió.

La funcionaria de la Coalición Cívica pidió que la modelo sea citada después de una serie de publicaciones en Twitter en los que acusaba al exmandatario de viajar al exterior con fondos público, según confirmaron a DIB fuentes judiciales.

A principios de enero, la modelo publicó una catarata de tuits contra Scioli, y aseguró que el exgobernador no viajaba a Francia para tratarse por la amputación de su brazo, sino que lo hacía por vacaciones.

Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

“Daniel Scioli dice que va por el brazo... mientras la gente se muere de hambre, ¡Miente! ¡Vacaciones en Courchevel, Francia! ¿Dónde está la plata del país?”, había publicado Berger junto a una foto en la que se la veía vacacionando junto al actual diputado nacional.

En declaraciones periodísticas, Berger aseguró que “esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto, pero me parece que no comparto un montón cosas”.

Tras el pedido, Carrió precisó que Berger “hizo alusiones que sugieren ser portadora de información relacionada a los hechos que se investigan en la causa y que ameritan su urgente citación a efectos de recibírsele declaración testimonial”.

Berger ya había aparecido mencionada en la causa por lavado en una de las ramificaciones del expediente que investiga los vuelos que el exgobernador hacía durante la campaña electoral para las elecciones de 2015, cuando era candidato a presidente por el kirchnerismo. Esos viajes proselitistas se habrían pagado con fondos del Estado, lo que constituye un delito.

La causa

En octubre de 2018, el fiscal Álvaro Garganta pidió la elevación a juicio oral de la causa, formada por supuestas irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), por las que se pagaron $ 189 millones durante la administración Scioli.

El fiscal estima que las obras fueron sobrevaluadas y adjudicadas al empresario Ricardo Miller, quien luego le compró un terreno en Villa La Ñata por un valor mayor al de mercado. Para Garganta, esto se trató de un “retorno” por las obras de las UPA.

La causa también involucra al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez; el exministro de Salud, Alejandro Collia; y otros exfuncionarios de alto rango, como Walter Carbone, Guillermo Scarcella (Aguas Bonaerenses) y Antonio La Scaleia (IOMA).