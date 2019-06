El empresario Manuel Ribeiro, presidente de la cadena de electrodomésticos que lleva su nombre, aseguró que no habrá despidos ni cierre en el marco del proceso preventivo de crisis que se dio curso ante la secretaría de Trabajo. "En un contexto recesivo pedimos el proceso preventivo de crisis, que no es más ni menos para llegar a un acuerdo con los sindicatos, para mitigar los efectos", señaló.

En total la cadena tiene 1.550 empleados y 85 sucursales, once de ellas en la provincia de Buenos Aires: Arrecifes, Ezeiza, Laferrere (La Matanza), Hornos (La Plata), La Plata centro, San Miguel, Lanús, Morón, Mar del Plata, San Nicolás y Ramallo.

Ribeiro señaló en diálogo con Radio Cooperativa que "hay una reducción importante de movimiento de mercadería y estamos explorando con el sindicato alternativas de reducción de costos, suspensiones o medidas sobre las cargas sociales". "Hay sucesivas reuniones con el sindicato y con la secretaría de Trabajo. Trataremos de encontrar la mejor forma", manifestó.

También afirmó que no habrá despidos porque el proceso preventivo no lo permite. "No va a haber cesanteo de personal ni el sindicato puede realizar medidas de fuerza", dijo en cuanto a los alcances de este procedimiento en el que Trabajo es mediador.

"Soy sociólogo y entiendo de cuestiones sociales y estoy conforme con la actitud de todas las partes", comentó Ribeirto quien ya es tercera generación de la firma creada en 1910. "Ya hemos vivido varias crisis. Esta es prolongada - ya desde mayo del año pasado estamos afectados por la caída de ventas -, y además hay cambios tecnológicos", precisó.

El empresario también indicó que "por supuesto que con las políticas del Gobierno no se puede esperar un repunte de consumo" y aseguró que "financiarse es imposible, las tasas no condicen con ningún plan o política de empresa". No obstante destacó el "Ahora 12" que arrancó "y está bien".