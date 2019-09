La senadora y candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, encabezó una nueva presentación de su libro "Sinceramente" en la Universidad Nacional de La Matanza donde pidió debatir el endeudamiento crónico del país.

"El punto de inflexión de este gobierno fue cuando decide recurrir al Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento y el hambre me resulta algo insportable, me parece que no es justo", dijo ante intendentes, candidatos y militantes.

Allí remarcó que la discusió sobre el endeudamiento que toma el país "desde Rivadavia" es una que se "tiene que abordar serenamente". "¿Es justo que todos paguen con el mismo esfuerzo? No me parece justo", dijo.

"No eran ciertas las cosas que decían, no era cierto que la inflación era por emisión monetaria, que con tarifas altísimas iban a venir grandes inversiones. Por primera vez estuvimos casi 24 horas en un apagón general. No se hizo ninguna inversión y hubo rentabilidades brutales", señaló.

Y agregó: "La Argentina que viene es una Argentina dificil y compleja". "La Argentina necesita debatir las políticas que se deben aplicar porque no va a servir decir: 'hacemos esto porque ganamos la elección'. Hay que decir: 'Esto hay que hacerlo que porque es para que la gente puede vivir mejor'".