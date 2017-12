La senadora nacional Cristina Kirchner debutó hoy en el Senado en la última sesión del año. En el encuentro, que arrancó minutos antes de las 12, se discutirá el presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al cheque y la reforma tributaria.

Apenas comenzó la sesión, la expresidenta pidió una cuestión de privilegio para referirse al pedido de desafuero que realizó el juez federal Claudio Bonadio , quien la procesó por traición a la patria en la causa por supuesto encubrimiento a Irán en el caso AMIA.

Durante su discurso, indicó que no es necesario constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la solicitud del juez: "Esta Cámara puede tratar mi desafuero". Además recordó que hay otros pedidos de desafuero de senadores que aún están pendientes.

"He escuchado a algún dirigente político decir en televisión que va a renunciar a sus fueros. Eso estará muy lindo para las cámaras de televisión, pero no se puede hacer. Los fueros no son de los legisladores, son del parlamento", remarcó.

En el transcurso de su intervención, Cristina tuvo un pequeño cruce con la Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, quien solicitó que sea breve y no discuta. "Sí, voy a discutir todo Presidenta, porque para eso me votaron", contestó la exmandataria.