El ex precandidato a intendente de Lanús por el Frente de Todos Víctor De Gennaro aseveró en que el candidato a Intendente Edgardo Depetri ganará en octubre. Minimizó la intención de municipalizar la campaña por parte del alcalde macrista Néstor Grindetti: "De lo ridículo no se vuelve", destacó. En distintas comunas bonaerenses los intendentes de Juntos por el Cambio promueven el corte de boleta para tratar de no quedar pegados a la suerte de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.