Hay viajes que se cuentan y viajes que se viven con el cuerpo entero. Navegar el río más famoso del planeta es de los segundos. Si estás armando tu viaje a Egipto, seguro ya te cruzaste con los cruceros nilo, esa propuesta que une Luxor y Asuán en pocos días y te deja literalmente en la puerta de los templos más impresionantes del país. Acá te contamos cómo funcionan, qué ruta conviene, cuándo ir y cómo elegir el barco que mejor va con vos.

Ads

¿Por qué recorrer Egipto en barco?

Buena parte del legado faraónico está repartido a lo largo del valle del Nilo, en el sur del país. Hacer ese recorrido por tierra implica armar y desarmar la valija cada día, hacer check-in en distintos hoteles y pasar horas en la ruta. En un crucero, en cambio, el hotel viaja con vos: te acostás en un puerto y te despertás en otro, con el desayuno servido y el guía esperándote para la excursión.

Y después está el paisaje, que no tiene precio. Palmeras, aldeas de adobe, búfalos tomando agua en la orilla, chicos que saludan desde la costa y falucas de vela blanca que se cruzan con el barco. Mirar el atardecer desde la cubierta, con un mate o un té de hibisco para ponerse a tono, es de esas imágenes que te quedan para siempre.

Ads

La ruta clásica: de Luxor a Asuán (o al revés)

La gran mayoría de los cruceros nilo navegan el tramo entre Luxor y Asuán, de poco más de 200 kilómetros. Hay dos formatos principales:

4 días / 3 noches , de Asuán a Luxor. Ideal si tenés el viaje justo de días.

, de Asuán a Luxor. Ideal si tenés el viaje justo de días. 5 días / 4 noches, de Luxor a Asuán. Más tiempo a bordo y un ritmo más tranquilo.

En los dos casos, las paradas son prácticamente las mismas:

Ads

Asuán: el Templo de Filae, dedicado a la diosa Isis, el Obelisco Inacabado y un paseo en faluca entre las islas.

el Templo de Filae, dedicado a la diosa Isis, el Obelisco Inacabado y un paseo en faluca entre las islas. Kom Ombo: un templo doble, único en su tipo, consagrado a Sobek, el dios cocodrilo, y a Haroeris.

un templo doble, único en su tipo, consagrado a Sobek, el dios cocodrilo, y a Haroeris. Edfu: el Templo de Horus, uno de los mejor conservados de todo Egipto.

el Templo de Horus, uno de los mejor conservados de todo Egipto. Esna: el paso por la esclusa, un espectáculo en sí mismo.

el paso por la esclusa, un espectáculo en sí mismo. Luxor: el Valle de los Reyes, el Templo de Hatshepsut, los Colosos de Memnón y los gigantescos templos de Karnak y Luxor.

¿Cuándo conviene viajar?

La temporada alta va de octubre a abril, cuando los días son templados y soleados y caminar entre templos es un placer. Para quienes viajan desde Argentina hay un plus: ese período coincide con nuestro verano, así que las vacaciones de enero o febrero calzan perfecto con el invierno egipcio. Entre junio y agosto, en cambio, el termómetro en Asuán supera fácil los 40 °C; se consiguen buenas tarifas, pero las excursiones arrancan bien temprano para esquivar el calor.

Cómo elegir tu barco

No todos los barcos son iguales. Antes de reservar, fijate en estos puntos:

Categoría: hay barcos estándar, de lujo y dahabiyas, veleros tradicionales con pocas cabinas. Guía en español: cambia por completo la experiencia en cada templo. Qué incluye: pensión completa, entradas a los monumentos, traslados y propinas. Cabinas: que tengan ventanal panorámico al río. Servicios a bordo: pileta, solárium, spa y algún espectáculo por la noche.

Si querés comparar opciones de un vistazo, en este catálogo de cruceros nilo vas a encontrar barcos de todas las categorías, con itinerarios detallados y salidas de 4 y 5 días.

Ads

Iberotel Crown Emperor: el lujo hecho barco

Para quienes buscan algo especial, el Iberotel Crown Emperor es una de las opciones más elegidas. Es un barco de cinco estrellas con pileta panorámica, spa, gimnasio, lounge-bar y un restaurante internacional que mezcla cocina egipcia con platos de todo el mundo. Las cabinas tienen vista al Nilo y un diseño elegante, pensado para descansar entre excursión y excursión.

Ofrece las dos variantes clásicas: la de 4 días sale los lunes desde Asuán y la de 5 días, los jueves desde Luxor. El programa incluye pensión completa, visitas con guía de habla hispana y entradas a los templos del recorrido. La última noche suele cerrar con una cena de gala y espectáculo nubio, un broche ideal para el viaje.

Consejos prácticos antes de embarcar

Llevá ropa liviana y algo de abrigo: en el desierto las noches refrescan, sobre todo entre diciembre y febrero.

No te olvides el protector solar, un sombrero y anteojos de sol.

Separá efectivo para propinas, que en general no están incluidas.

Si te interesa la tumba de Tutankamón, consultá: suele ser una entrada aparte.

Chequeá con tiempo los requisitos de visado para tu pasaporte.

Sumá dos o tres días en El Cairo para las pirámides de Giza y el Gran Museo Egipcio.

En síntesis

Los cruceros nilo son la manera más cómoda, completa y linda de conocer el Egipto antiguo. En pocos días recorrés miles de años de historia sin cambiar de hotel, con el río como hilo conductor. Elegí la ruta según tus días y el barco según tu estilo, y preparate para volver con la cámara llena y ganas de contarlo todo.