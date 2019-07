Considerado como uno de sus logros de gestión, María Eugenia Vidal ya llevó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a 107 de los 135 municipios bonaerenses. Sin embargo, en 14 distritos la iniciativa no registró avances. La propia gobernadora pidió públicamente a esos municipios que abran las puertas para las ambulancias provinciales.

"Todavía hay 14 municipios pendientes de respuesta y que no le han dicho si al SAME. La provincia pone las ambulancias, el equipamiento, los recursos para el personal tanto médicos como choferes y operadores. Ábranos la puerta. Que la campaña electoral no dejen a un vecino esperando con una urgencia", pidió Vidal hace días desde San Martín.

En ese listado figuran partidos importantes del conurbano gobernados por el peronismo, cuyos intendentes argumentan que no pueden financiar un sistema que empieza pagando la provincia, pero después pasa a los distritos, que no lo necesitan porque están cubiertos con su propia estructura sanitaria o que las cuestiones políticas se mezclan y traban los procesos.

La Matanza, Merlo, Ituzaingó y San Fernando son algunos de esos municipios peronistas del conurbano sin avances en el SAME, de acuerdo a lo que informaron desde el Gobierno provincial. La lista la completan Presidente Perón, Zárate, Benito Juárez, el Partido de la Costa, Navarro, San Antonio de Areco, Tapalqué, Leandro N. Alem, Monte Hermoso y Pehuajó.

El ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, afirmó a La Nación que los motivos de la falta de avance "son variados". Explica algunos casos: "Necesitamos una ordenanza del Concejo Deliberante. La Matanza da vueltas desde hace dos años"; "En San Fernando el equipo del SAME fue tres veces al distrito. La Secretaría de Salud dice que no lo necesita por su sistema".

Qué dicen los intendentes:

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, dijo que, "como está planteado, el SAME es publicidad engañosa".

En La Matanza, desde gobierno de Veróniva Magario asegura que solicitaron "la incorporación al SAME desde el 7 de julio de 2016" y "no hemos recibido respuesta".

En Ituzaingó plantean que con su servicio de salud local están cubiertos. "Tenemos un sistema ambulatorio propio y es más completo que uno solamente para accidentología, como el SAME", señaló el Intendente Alberto Descalzo.