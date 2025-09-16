El hecho ocurrió el 13 de septiembre, cuando un hombre de 55 años estacionó su Hilux SW4 en el centro comercial ubicado sobre la ruta 27 y la avenida de Los Lagos. Al regresar, descubrió que le habían sustraído efectivo del vehículo, por lo que dio aviso inmediato al Comando de Patrullas.

Ads

De acuerdo a la pesquisa, los delincuentes habían utilizado un aparato inhibidor de señal para neutralizar el cierre centralizado y acceder al rodado.

A partir del análisis de registros fílmicos, el Grupo Táctico Operativo identificó que se movilizaban en una Dodge Journey y un Volkswagen Gol. Con esa información, los agentes montaron tareas de vigilancia en la zona limítrofe con Vicente López, informó Zona Norte Diario.

Ads

Finalmente, en la intersección de Malaver y Leandro N. Alem, las cámaras de seguridad registraron el arribo de los vehículos sospechosos. Allí se concretó el operativo que permitió aprehender a Walter Omar Medina (59), Perla Duarte Palacio (53) y Juan Cruz Medina Carballo (28). En el procedimiento se secuestraron ambos automóviles, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. La causa quedó a cargo de la UFI Benavídez.

La modalidad de robo con inhibidores se viene repitiendo en distintos puntos del Área Metropolitana. Días atrás, en Palermo, efectivos de la Policía de la Ciudad habían detenido a un hombre de 54 años cuando intentaba abrir un Citroën C3 Aircross con el mismo método. En las últimas semanas también fueron arrestados en ese barrio porteño ciudadanos peruanos y chilenos sorprendidos en idénticas maniobras.

Ads

En Tigre, la intervención conjunta de las fuerzas de seguridad y el sistema de monitoreo permitió esclarecer el hecho y poner a disposición de la justicia a los acusados, que quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.