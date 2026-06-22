El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, aseguró que la entidad viene ampliando las herramientas de refinanciación para clientes con dificultades de pago y vinculó el aumento de la morosidad a las condiciones económicas actuales, que, según afirmó, afectan tanto a familias como a pequeñas empresas y trabajadores independientes.

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Durante una conferencia de prensa, Cuattromo fue consultado sobre la posibilidad de extender los programas de refinanciación a sectores como monotributistas, profesionales, comercios y pymes que enfrentan problemas para afrontar sus obligaciones financieras.

El titular del banco explicó que los esquemas vigentes alcanzan a deudas registradas hasta el 31 de mayo y que contemplan distintas alternativas según el tipo de financiamiento y el grado de mora de cada cliente.

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En ese sentido, señaló que existen mecanismos específicos para préstamos personales y tarjetas de crédito, diferenciando entre situaciones de mora temprana, de hasta 90 días, y mora avanzada, superior a ese plazo.

Según detalló, en el caso de los préstamos personales las condiciones más favorables están orientadas a quienes perciben menos de cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. "Es allí donde se concentra el núcleo del problema", sostuvo, al remarcar que los mayores niveles de endeudamiento se observan en sectores de menores ingresos y particularmente entre jóvenes de 18 a 30 años.

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Cuattromo afirmó que la entidad viene observando un deterioro de la capacidad de pago desde fines del año pasado y aseguró que en los primeros cinco meses de este año se concretaron más refinanciaciones que durante todo un año previo.

Además, destacó que los programas impulsados por el banco permiten extender plazos de pago hasta 72 meses y reducir significativamente el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares. Según explicó, en los préstamos personales la refinanciación puede generar una baja cercana al 40% en la cuota mensual, mientras que en tarjetas de crédito el alivio financiero es aún mayor.

"Estamos liberando una parte importante del ingreso disponible de las familias", sostuvo.

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No obstante, el presidente del Banco Provincia advirtió sobre los riesgos de volver a endeudarse una vez regularizada la situación crediticia. En ese marco, remarcó la importancia de la educación financiera y alertó sobre la proliferación de ofertas de financiamiento que podrían volver a comprometer los ingresos de quienes recién logran salir de la morosidad.

Por otra parte, consideró que el problema excede a una entidad financiera en particular y responde a un contexto económico general. "No es que una persona tuvo una conducta irresponsable o que una empresa se sobreendeudó. Es un problema que está pasando en todos lados y al mismo tiempo", afirmó.

Finalmente, Cuattromo reclamó una intervención más activa del Gobierno nacional y del Banco Central para abordar la situación. Recordó que durante la pandemia se implementaron herramientas extraordinarias para asistir a deudores y sostuvo que el actual escenario requiere medidas macroeconómicas que permitan atender un fenómeno que impacta sobre hogares, empresas y distintos segmentos productivos de manera simultánea.